Wemlighausen. Die Initiative „We Care“ will eine marode Fläche in Wemlighausen zu einem Generationentreffpunkt machen. Bisher scheitert es an der Finanzierung.

Wemlighausen: Eltern machen sich stark für neuen Spielplatz

Der Spielplatz an der „Heiderbrücke“ in Wemlighausen sieht tatsächlich ein wenig trostlos aus. Der Sandkasten und die Sitzecke sind noch im halbwegs adäquaten Zustand, doch bereits das einseitige Klettergerüst, die Rutsche und die Schaukel lassen anhand ihrer Lackierungen erahnen, dass diese Geräte schon in die Jahre gekommen sind. Hier macht das Spielen nur bedingt Spaß.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Anwohner-Initiative „We Care“ auf lange Sicht eine Aufwertung des Geländes erreichen möchte. Denn neben der Fläche, auf der das Spielinventar steht, erstreckt sich die Wiese noch weiter und könnte – im besten Fall – rund 500 Quadratmeter zusätzliche Spielfläche bieten – sofern die Initiative um die Sprecher Tobias Feige und Ingmar Krupp mit ihrem Vorhaben der Aufwertung erfolgreich sind.

Gesamtes Potenzial der Fläche soll genutzt werden

„Seitdem die Spielplätze im Stadtgebiet zurückgebaut bzw. ganz abgeschafft wurden, betreiben wir als Anwohner diesen Spielplatz hier“, erklärt Feige, der zusammen mit anderen Wemlighäusern die Initiative vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat.

Das bedeutet konkret, dass die Anwohner jenen vorderen Teil des Geländes mähen und pflegen müssen, während die andere Fläche die Stadt „bewirtschaftet“. Diese Arbeit sei für alle Beteiligten „überhaupt kein Problem“, wie Krupp betont, doch würde die Initiative gerne endlich das gesamte Potential aus der großen Fläche herausholen. An Ideen und Konzepten mangelt es den Anwohnern nicht, zu groß ist der Wunsch der Eltern, das Gelände zu einem „Treffpunkt für Jung und Alt“ zu machen, wie Feige weiter ausführt.

Dabei soll ein nachhaltiges Konzept entstehen, dass alle Anwohner und alle Altersgruppen miteinbezieht und vielleicht sogar Kinder aus dem Wohngebiet rund um das Bad Berleburger Krankenhaus anspricht. „Natürlich soll sich der Spielplatz nicht nur auf die ganz kleinen Kinder aus Wemlighausen beschränken, sondern auch für ältere Kinder und Jugendliche sowie für uns Eltern einen attraktiven Aufenthaltsort darstellen“, erklärt Krupp und spricht bei dem Projekt von einem „Generationentreffpunkt“.

Nachhaltige Ideen, aber keine Finanzierung

Über die Jahre konnten die Anwohner bereits einige konkrete Ideen sammeln, deren Umsetzung allerdings an einem externen Finanzierungsplan hängt. So seien nachhaltige Ideen wie eine Wildblumwiese, Insektenhotels, Neupflanzungen von Bäumen angedacht. Als Spielgelegenheiten für die Kinder sind eine Seilbahn, ein Pumptrack für Mountainbiker sowie moderne Klettergerüste, Wippen und sonstige Attraktionen vorstellbar. Zwar existiert in Wemlighausen bereits ein Spielplatz, allerdings ist dieser nicht für alle Kinder im Dorf so einfach und ohne Gefahr zu erreichen. „Die Kinder müssten an der Hauptstraße entlang, um dorthin zu gelangen, während sie hier mal eben schnell vor die Tür gehen können“, resümiert Krupp.

Für Jugendliche und Eltern seien „auf der Heide“ weitere Sitzgelegenheiten oder ein kleiner Grillplatz im Gespräch, wodurch der Spielplatz zu einem belebten Treffpunkt innerhalb des Dorfes werden könnte. „Als wir diese Überlegungen hatten, war uns sehr schnell klar, dass hierbei auch eine Chance für das Dorf besteht, durch so einen attraktiven Treffpunkt auch die Gemeinschaft zu stärken“, findet auch Ortsvorsteherin Doris Frank, die sich ebenfalls für das Anwohner-Projekt engagiert. Für die Umsetzung befinde man sich derzeit in Gesprächen mit der Stadt Bad Berleburg, die einer solchen Unternehmung grundsätzlich positiv gegenübersteht. Doch scheiterte es bisher an der Finanzierung.

Eltern setzen Hoffnung in das Leader-Förderprogramm

Dabei soll nun das LEADER-Projekt helfen, das Förderprogramm der Europäischen Union, das damit die Förderung von Wirtschaft und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum unterstützt. Die Anwohner-Initiative möchte zukünftig bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) eine konkrete Förderung des neuen Spielplatzes beantragen.

„Wir haben ein Konzept und auch schon einen konkreten Kostenplan aufgestellt“, meint Feige und rechnet vor: „Wir haben insgesamt ein Projekt-Budget von 20.000 bis 25.0000 Euro, wovon rund 65 Prozent aus dem LEADER-Projekt übernommen werden sollen.“ Das wären zwischen 13.000 und 16.250 Euro, während die Wemlighäuser den verbleibenden 35-prozentigen Restanteil in Form von Spendengeldern ortsansässiger Betriebe, Unternehmen oder Vereinen sowie in Erbringung von Eigenleistungen stemmen möchten. Doch die Realisierung ist noch „ein weiter Weg“, so Krupp, der sich im ersten Schritt erhofft, auch in der Öffentlichkeit Unterstützung zu bekommen.