Wemlighausen: Ferienfreizeit im heimischen Abenteuerdorf

Vom 12. bis 16. Juli sind alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren eingeladen, mit auf die kleine Reise ins Abenteuerdorf zu kommen.

Wemlighausen. „Ein zweiter Sommer ohne Jugendfreizeit? Nein, so ganz ohne Freizeit können und wollen wir nicht noch einen Sommer verbringen!“, so die Freizeitleiter Franzi Heß und Thorsten Betz, die eigentlich mit den Jugendlichen ins Ausland reisen wollten. Auf Grund der Pandemie, mussten diese Reisen jedoch leider erneut abgesagt werden. „Wir wissen, dass es nicht das Meer, geschweige denn Dänemark oder Kroatien ist, aber die Leute sind die gleichen!“, so die beiden Mitarbeiter weiter.

Und so haben sie zusammen mit ihren Teams und dem Freizeitausschuss vom CVJM-Kreisverband Wittgenstein ein paar Tage mit abwechslungsreichem Programm im Abenteuerdorf Wittgenstein in Wemlighausen geplant. Vom 12. bis 16. Juli sind alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren eingeladen, mit auf diese kleine Reise zu kommen. „Wer Bock auf eine coole Woche mit tollen Menschen hat, sollte sich anmelden!“, so Björn Homrighausen vom Freizeitausschuss, „denn die Zahlen sehen aktuell ja gut aus, so dass die Freizeit sicher stattfinden kann. Darüber hinaus haben und werden wir alle notwendigen Maßnahmen umsetzen, damit die Woche sorgenfrei durchgeführt werden kann.“

Der CVJM freut sich über jede Anmeldung, die über die Webseite www.cvjm-wittgenstein.de im Bereich Freizeiten vorgenommen werden kann. Bei Fragen steht auch Alena Spornhauer aus dem Freizeitbüro, 02751/1229718, zur Verfügung.

