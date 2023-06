Die Freiwillige Feuerwehr ist zu einem Wohnhausbrand in Wemlighausen alarmiert worden.

Feuerwehr Wemlighausen: Person kündigt Brandstiftung an

Wemlighausen. Am Donnerstagvormittag beschäftige ein Mann in Wemlighausen gleich mehrere Einsatzkräfte – die Hintergründe.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg ist am Donnerstagvormittag zu einem Wohnhausbrand nach Wemlighausen gerufen worden. Bei der Alarmierung zum „Feuer 4“ mussten die Einsatzkräfte der Löschgruppe Wemlighausen und des Löschzuges 1 aus der Kernstadt noch von Personen im Gebäude ausgehen. Vor Ort stellte sich die Situation zum Glück als nicht so dramatisch dar, wie befürchtet, so Einsatzleiter Matthias Limper.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Person möglicherweise aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation an mehreren Stellen Feuer gelegt haben. Wirklich gebrannt aber habe es nach Aussagen der Polizei Siegen-Wittgenstein nicht. „Der Mann hatte angekündigt zu zündeln.“

Vor Ort waren die Einsatzkräfte des Löschzug 1 und die Löschgruppe Wemlighausen. „Wir werden noch mittels einer Wärmebildkamera die Gebäude nach Brandnestern absuchen und können dann auch schnell den Einsatz wieder beenden“, so Limper. Im Einsatz waren neben den Feuerwehrleuten auch die Polizei und die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein