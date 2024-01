Wertschätzung und Spenden für Bad Laaspher Feuerwehrleute

Bad Laasphe Positive Resonanz: Die diesjährige Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe war ein voller Erfolg.

Am Wochenenden wurden vielerorts in Wittgenstein die ausrangierten Weihnachtsbäume abgeholt - unter anderem von der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe. Die läutete mit einer schon bekannten und sehr nützlichen Auftaktveranstaltung das Dienstjahr ein und nutzte im Anschluss die Gelegenheit für ein gemütliches Beisammensein der Einsatzabteilung. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe nun in einer Pressemitteilung mitteilt, nahmen insgesamt 59 Jugendliche und 48 Mitglieder der Einsatzabteilung an der diesjährigen Weihnachtsbaumaktion teil, die nicht nur Tradition, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendfeuerwehr darstellt.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion stellten Firmen und Privatleute ihre Fahrzeuge und Anhänger zur Verfügung. Eine Unterstützung, für die die Kameradinnen und Kameraden sehr dankbar sind. Die Jugendfeuerwehr konnte sich zudem über kulinarische Unterstützung freuen - ein Highlight für jeden Feuerwehrkamerad.

Die Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe war ein voller Erfolg. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe / Privat

Die Teilnehmer wurden nicht nur mit viel Einsatzfreude belohnt, sondern durch die Bevölkerung auch mit reichlich Süßigkeiten versorgt. Erstaunlicherweise erreichten die engagierten Jugendlichen und Mitglieder der Einsatzabteilung sogar dort Spenden, wo kein Baum vorhanden war – „ein Zeichen der Wertschätzung der Bevölkerung für die Arbeit der Feuerwehr. Das gemeinsame Frühstück in Banfe , das gemeinsame Mittagessen für alle Teilnehmer sowie selbstgemachte Waffeln des Oberen Lahntals sorgten für eine gelungene Verpflegung und stärkten die Gemeinschaft“, danken die Feuerwehrleute in ihrer Pressemitteilung.

Die hohe Wertschätzung der Bevölkerung für die Arbeit der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe zeigte sich aber auch in zahlreichen positiven Reaktionen und Unterstützungen während der Aktion. „Die Jugendfeuerwehr bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, Sponsoren und Unterstützern für ihren Beitrag zu diesem erfolgreichen Ereignis.“

