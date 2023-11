Wetter in Wittgenstein: Es war ein ungewöhnlicher Oktober

Wittgenstein. Im Grunde war der Monat anfangs ein Spätsommer und erst spät ein echter Herbst: Unser Experte Julian Pape berichtet von ungewöhnlichen Werten.

Nach dem wärmsten September der Wittgensteiner Wettergeschichte war auch der Oktober lange Zeit freundlich und sehr warm. Ab Monatsmitte wurde es allerdings richtig herbstlich und im gesamten noch ein sehr nasser und eher sonnenscheinarmer Monat. Die Temperaturen lagen aber erneut deutlich über den Normalwerten. Dies ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Sauerland (www.wetter-wittgenstein.de)

Temperaturen

Mit einer Temperatur von 8,7 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der September im Vergleich zu den letzten 30 Jahren um 2,5 Grad zu warm. Im vergangenen Jahr, der damals der wärmste Oktober überhaupt war, lag das Mittel noch 1,2 Grad höher. In der ersten Hälfte des Oktobers gehörte das T-Shirt noch zur vorrangigen Kleidung in den Sauerländer Haushalten. Kein Wunder, denn gleich zu Monatsbeginn am 2. Oktober stieg das Thermometer selbst an der Steinert oberhalb von Girkhausen noch auf 22,4 Grad.

Drittwärmster Oktobertag seit Beginn der Messungen

Es war der drittwärmste Oktobertag, der rund um den Rothaarkamm je gemessen wurde. In den Talorten rund um Erndtebrück, Bad Berleburg und Bad Laasphe wurde sogar fast nochmals ein offizieller Sommertag mit 25 Grad gemessen, so zum Beispiel in der Wetterstation in Schwarzenau mit 24,8 Grad. Rund um den 14.10. war der späte Sommernachschlag dann aber ein für alle Mal beendet. Eine Kaltfront zog über das Wittgensteiner Land hinweg und einen Tag später rieselten auf den höchsten Bergen die ersten nassen Schneeflocken vom Himmel. Es folgten drei nochmals recht freundliche, allerdings kalte Tage.

Die dazwischenliegenden Nächte brachten die tiefsten Werte des Monats. Verbreitet trat Bodenfrost auf und vereinzelt auch die ersten Fröste in 2 Meter Höhe. So kam Feudingen auf einen Tiefstwert von -3,8 Grad. Das letzte Monatsdrittel zeigte sich dann durchweg trüb mit vielen Niederschlägen und einem böigen Südwestwind. Die Temperaturen lagen in etwa im Bereich der langjährigen Mittelwerte.

Trockene Böden habe sich erholt

Die in den Jahren 2018 bis 2022 verbreitet sehr trockenen Böden unserer Region haben sich in den letzten zwölf Monaten nun deutlich erholt, denn die Niederschläge waren für längere Zeit übernormal. Dies bestätigte auch der Oktober, welcher in der ersten Monatshälfte zwar nur wenige Niederschlagstage brachte, danach folgten allerdings kaum noch trockene Stunden. So schloss er verbreitet als ein zu nasser zweiter Herbstmonat. So kamen im niederschlagsreichen Erndtebrück 170 Liter pro Quadratmeter vom Himmel und auch Arfeld war mit 140 Litern ausgesprochen nass. Selbst das sonst recht trockene Bad Laasphe erreichte 134 Liter und damit fast das Doppelte der normalen Menge für einen Oktober. Grund hierfür war die oftmals südliche Anströmung, die den Regen auch ins Lahntal hinab drückte.

Laubverfärbung erst sehr sprät

Aufgrund der lange Zeit warmen Witterung im September und in der ersten Oktoberhälfte begann die Laubfärbung in diesem Herbst vergleichsweise sehr spät. Ab Monatsmitte sorgten die niedrigeren Temperaturen und auch der Wind dafür, dass die Bäume der Region nun doch immer mehr kahle Stellen bekommen. Trotzdem sind wir von einem richtigen Herbststurm verschont geblieben. Maximal waren es am Golfplatz in Sassenhausen 56 km/h, was als maximale Windgeschwindigkeit für einen Oktober unterdurchschnittlich ist.

Noch in der ersten Monatshälfte hätte man fast darauf wetten können, dass der Oktober nach dem extrem sonnigen September ebenfalls eine überdurchschnittliche Sonnenausbeute bringt. So gab es bis rund um den 12. Oktober fast dreiviertel der normalen Sonnenscheindauer. In der zweiten Monatshälfte kam aber fast nichts mehr nach und so schloss der Oktober mit knapp 80 Stunden Sonne als ein leicht zu sonnenscheinarmer Monat ab.

