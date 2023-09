Wetter in Wittgenstein: Viel Regen und wenig Sonne im August

Wittgenstein. Der Sommer zeigte sich vor allem im August windig und nass. Warum es dennoch der sechstwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn ist.

Der August setzte im Wittgensteiner Land das Regenwetter der zweiten Julihälfte ungebremst fort und so lagen die Niederschlagsmengen zum Monatsende vor allem im nördlichen Wittgenstein im Bereich der Rekordwerte. Die Sonne zeigte sich rund 20 Prozent seltener als üblich, trotzdem brachten einige warme Tage eine leicht überdurchschnittliche Mitteltemperatur. Dies ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Die Temperaturen

Mit einer Temperatur von 14,3 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der August im Vergleich zu den letzten 30 Jahren um ganze 0,2 Grad zu warm. Ähnlich wie schon der Juli lag er damit fast genau im Durchschnitt vorheriger Jahre. In Feudingen lag das Mittel bei 16,5 und in Birkelbach bei 15,9 Grad. Was in vielen Jahren eigentlich die wärmste Zeit des gesamten Sommers ist, nämlich die sogenannten Hundstage zwischen dem 23. Juli und 23. August, entpuppte sich zumindest in ihrer Kernzeit rund um den Monatswechsel zu einer der regenreichsten Phasen der vergangenen Jahrzehnte überhaupt. Gerade in der ersten Augustwoche war es überaus unbeständig, wolkenreich und auch kühl. Erst ab dem 10. August änderte sich die Wetterlage und es wehte mal zeitweise trockenere und auch deutlich wärmere Luft bis ins Wittgensteiner Land.

Eine richtig stabile Hochdrucklage, so wie wir sie beispielsweise aus dem Juni kannten, brachte dieser Monat aber nicht. Mit rund 25 bis etwa 30 Grad war der 19. August meist der wärmste Tag dieses Monats. Er kam damit aber bei weitem nicht an die einzige richtig heiße Phase des Sommers Anfang Juli heran. So brachte der August am Rothaarkamm nur ein bis drei Tage mit mehr als 25 Grad. In den Tälern wurde die 30 Grad-Marke in diesem Monat zwar knapp erreicht, allerdings nie überschritten. Trotz dass es letztendlich der sechstwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn war, ist dies im Vergleich zu den vergangenen Jahren doch ein wesentlicher Unterschied.

Viele Niederschläge

Der Sommer war also lange Zeit warm aber fast nie richtig heiß. Mit dem ausgesprochen sonnenscheinreichen und lange Zeit auch trockenen Juni musste man einen weiteren Dürresommer befürchten. Dies bewahrheitete sich aber schon im Juli nicht und der August machte letztendlich einen der nassesten Sommer überhaupt perfekt. An der Steinert oberhalb von Girkhausen kamen rund 420 Liter pro Quadratmeter zusammen. Am Kahlen Asten waren es sogar 470 Liter und damit so viel wie zuletzt 1974. Der August selbst brachte an der Steinert rund 210 Liter, in Birkelbach sogar über 230 Liter.

Auch anderswo regnete es ausgiebig, relativ am wenigsten entlang der Lahn und südlich davon, wo an den Stationen Feudingen, Hesselbach und Bad Laasphe zwischen 110 und 120 Liter zusammenkamen. Letztendlich führten die ausgiebigen und gut verteilten Landregenfälle dazu, dass die Böden, die in den vergangenen Jahren immer mehr austrockneten, nun mittlerweile bis in tiefere Schichten wieder gut mit Wasser gesättigt sind.

Kräftige Böen

Aufgrund der vielen Tiefdruckgebiete war der August insgesamt ein recht windiger Monat. Vor allem in den ersten Tagen stürmte es teilweise recht kräftig und die Böen erreichten in den Hochlagen häufiger Sturmstärke. Meist kam der Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, was auch alleine hierdurch auf die unbeständige Wetterlage hin deutete, die in der ersten Sommerhälfte vollkommen anders war. Nimmt man den ganzen Sommer zusammen, so war er tatsächlich sonnenscheinreicher als im langjährigen Mittel.

Der August brachte hier allerdings überhaupt keinen Beitrag dazu, denn er sorgte mit etwa 135 Stunden am Kahlen Asten für 20 Prozent weniger Sonnenschein als üblich. Absoluter Sonnendominator war in diesem Sommer der Juni, der mit mehr als 300 Stunden sogar einen Rekord aufstellen konnte.

