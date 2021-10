Wetter-Rückblick Wittgenstein: Nur wenig trübe Herbsttage

Vollkommen trübe Tage mit Regen waren in diesem Monat selten. Einen solchen Tag fing dieses Bild ein, welches am Wiesenbacher Weg in Bad Laasphe aufgenommen wurde und in Richtung Banfe schaut.

Wittgenstein. Julian Pape hat die Messdaten für September ausgewertet und einen sonnigen Herbst gefunden: Eine Werte weichen vom langjährigen Mittel ab.

Nachdem man im Sommer dieses Jahres nahezu ausschließlich von zu nassen Wochen und Monaten sprechen konnte, brachte der September das trockene Hochdruckwetter zurück, welches man aus den vergangenen Sommern kannten. Dazu war es rund zwei Grad wärmer als üblich, es regnete nur an wenigen Tagen und die Sonne zeigte sich rund 20 Prozent länger als im langjährigen Durchschnitt. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Temperaturen

Mit einer Mitteltemperatur von 12,3 Grad an der Vergleichstation Kahlen Asten war der September um 1,8 Grad wärmer als im Mittel der vergangenen 30 Jahre 1991 bis 2020. Im Vergleich zum vom Klimawandel noch wenig beeinflussten Zeitraum 1961 bis 1990 waren es sogar 2,3 Grad. Mit Mitteltemperaturen von 12,8 Grad in Feudingen und 13,4 Grad in Bad Berleburg waren die positiven Abweichungen in den Tälern aufgrund der vielen sternenklaren Nächte etwas geringer als am Berg. Benfe war mit einer mittleren Temperatur von 11,9 Grad sogar der kühlste Ort in ganz NRW.

Quasi exakt zum Monatswechsel endete die regnerische Wetterlage, die das Ende des Augusts prägte. Der 1. September war zwar noch recht frisch, es blieb aber schon weitgehend trocken und die Sonne konnte sich für längere Zeit durchsetzen. Bis zum 9. September folgten dann viele nahezu durchweg sonnige Tage mit Temperaturen, die vielfach die 20 Grad-Marke überschritten. Der 9. September war auch verbreitet der wärmste Tag des Monats und so wurden in Birkelbach 25,3 Grad und in Schwarzenau genau 26,0 Grad gemessen.

Nach einer kurzen Abkühlung kam die spätsommerliche Wärme einige Tage später schon wieder zurück. In der zweiten Monatshälfte blieb es im Vergleich zu den Normalwerten weiterhin recht warm, wenn auch die sommerlichen Werte des Monatsanfangs nicht mehr erreicht wurden.

Im letzten Monatsdrittel machten dann aber auch herbstliche Temperaturen auf sich aufmerksam und so wurden die tiefsten Temperaturen meist in der Nacht zum 20. oder 21. September erreicht. In Hesselbach und Benfe wurden mit -1,1 bzw. -1,8 Grad die ersten Frostnächste des Herbstes registriert. Interessant: Die offizielle tiefste Temperatur des Monats nach Auswertung des Deutschen Wetterdienstes lag bei 0,9 Grad, erreicht auf der Schwäbischen Alb.

Niederschläge

Die Niederschlagstage waren in diesem Monat an einer Hand abzuzählen. So standen tatsächlich nicht mehr als fünf Tage auf dem Statistikzettel, die nennenswerten Regen brachte. Wenn es regnete, dann aber richtig kräftig. Besonders am 9. und 10. September waren auch einige Gewitter eingelagert. Die maximalen Regensummen lagen an diesen Tagen oft bei mehr als 20 Litern pro Quadratmeter und.

Einsamer Spitzenreiter war Schwarzenau, das am Nachmittag des 10. September in kurzer Zeit 43 Liter abbekam. Über den gesamten Monat waren es hier 62 Liter und damit etwa 10 Liter weniger als im Durchschnitt. Woanders waren die negativen Abweichungen größer: Wingeshausen kam auf 52 und Bad Laasphe auf 42 Liter.

Deutlich am trockensten war es diesmal aber rund um Bad Berleburg, wo nur etwa 22 Liter zusammenkamen. Von einem windigen Herbstmonat war dieser September so weit entfernt wie die Sonne vom Mond.

Wind

An der Wetterstation im oberen Benfetal war er mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 3,3 km/h der windschwächste Monat dieses Jahres. Nur an einzelnen Tagen wehte der Wind mal etwas kräftiger. Die Spitzenböe des Monats wurde am vorletzten Tag des Monats mit 61,2 km/h an der neuen Wetterstation am Golfplatz Wittgensteiner Land in Sassenhausen gemessen.

Sonnenschein

Nach zwei sehr trüben Hochsommermonaten Juli und August zeigte die Sonne in diesem Monat doch noch was sie kann. Bei nur vier vollständig trüben Tagen strahlte sie rund 160 Stunden auf die Region hinab. Das sind rund 20 Stunden mehr als normal aber rund 50 Stunden weniger als im September des vergangenen Jahres.

