Wetterrückblick: Januar in Wittgenstein deutlich zu mild

Wittgenstein Extreme Temperaturschwankungen, Regen und Sturmtief „Gertrud“ sorgten im Januar für Abwechslung in Wittgenstein.

Nach mehreren deutlich zu nassen Monaten zum Ende des vergangenen Jahres, war der Januar verbreitet leicht zu trocken bis durchschnittlich nass. Die Temperaturen lagen, bei starken Schwankungen, insgesamt etwas über den Mittelwerten und die Sonne präsentierte sich einige Stunden länger als üblich. Dies zeigten die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

„Mit einer Temperatur von -1,3 Grad an der Vergleichsstation Kahler Asten war der Dezember im Vergleich zu den letzten 30 Jahren um 0,6 Grad zu mild“, so Wetterexperte Julian Pape. „Im Verhältnis zum Mittel der Jahre 1961 bis 1990 entstand ein noch deutlicheres Plus von 1,6 Grad“. In Benfe lag das Mittel bei -0,7 Grad, an der Grundschule in Bad Laasphe blieb es mit durchschnittlich 0,5 Grad etwas milder.

Wie schon in der ersten Hälfte der Weihnachtsferien, setzte auch das neue Jahr mit einer milden Westwetterlage an. Mit dieser zogen vor allem vom 2. bis zum 4. Januar noch kräftige Niederschlagsgebiete über die Region und die Temperaturen lagen überall im frostfreien Bereich. Rund um das erste Wochenende des Jahres fielen die Werte dann aber schnell in den negativen Bereich und in der nachfolgenden Woche wurde es mit östlichem Wind teilweise eiskalt. So konnten beispielsweise in Hesselbach acht Tage mit Werten von unter -10 Grad gemessen. Hier wurden auch die absolut tiefsten Temperaturen des gesamten Monats erreicht. „In der Nacht zum 21. Januar kühlte es hier bis auf -17,5 Grad ab“, berichtet der Geograph.

Am nassesten war es in diesem Monat wieder einmal in Erndtebrück mit rund 150 Litern. Julian Pape

Nur wenig milder war es auch in Erndtebrück mit -15,6 Grad. Die Höchsttemperaturen der jeweiligen Tagen blieben auch in vielen Talorten für sechs bis acht Tage unter dem Gefrierpunkt. Anschließend drehte sich das Pendel aber wieder um 180 Grad. Die letzte Woche des Monats war tagsüber mild, das Januarfinale konnte man sogar als frühlingshaft bezeichnen. „Der Spitzenwert“, so Wetterexperte Pape, „wurde an der Grundschule in Bad Laasphe mit 10,8 Grad gemessen“. Innerhalb von nur einer Woche konnten so in manchen Tälern Temperaturunterschiede von rund 25 Grad gemessen werden.

Kräftiger Regen zu Monatsbeginn

Die ersten Tage des Monats trieben vor allem denen, die an Flüssen wohnen nochmal einige Schweißperlen auf die Stirn. Der Grund war nicht die Wärme, sondern der kräftige Regen, der nach der ersten Hochwasserwelle rund um Weihnachten die Flusspegel nochmals deutlich nach oben trieb. So kamen in den ersten Tagen des Monats teilweise schon bis zu 90 Liter pro Quadratmeter zusammen, was ein Großteil der Gesamtmenge war. Nachfolgend konnten sich nämlich auch mal kräftige Hochdruckgebiete über uns ausbreiten und es blieb für einige Tage am Stück trocken. „Am nassesten war es in diesem Monat wieder einmal in Erndtebrück mit rund 150 Litern“, sagt Julian Pape. Doch auch die sonst deutlich trockeneren Ecken rund um Bad Laasphe kamen auf ansehnliche Werte. So beispielsweise Hesselbach mit 132 Litern.

In etwa ein Drittel dieser Menge fiel besonders rund um die Monatsmitte häufig als Schnee und so lagen weite Teile unserer Region zumindest etwa 10 Tage am Stück unter einer Schneedecke. Diese wuchs vor allen Dingen im Zeitraum zwischen dem 15. und 18. Januar deutlich an, denn mehrere kleine Schneetiefs überquerten unsere Region. Besonders das Tief „Gertrud“ am 17. und 18. Januar sorgte für einigen Wirbel und führte sogar verbreitet zu Schulschließungen. „Im Nachhinein waren die rund 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee allerdings nicht mehr als ein normaler Wintertag“, ordnet der Wetterexperte ein. Die maximale Schneehöhe des Monats wurde mit 34 Zentimetern am Lahnhof an der Eisenstraße erreicht. In Birkelbach waren es 27 Zentimeter und selbst in Wallau im angrenzenden Hessen 20 Zentimeter. Eine solche Schneehöhe gab es hier in den vergangenen beiden Wintern nicht.

Wind teilweise stürmisch

In den milden Phasen des Monats wehte der Wind teilweise stürmisch, in den kälteren war er dagegen nur schwach bis mäßig unterwegs. Zwischen dem 22. und 24. Januar überquerten zwei Tiefs unsere Region, die am Golfplatz in Sassenhausen bis zu 108 km/h Sturm brachten und den Schnee der Vortage wie Butter in der Sonne schmelzen ließen. Meist erlebten wir in diesem Monat Westwinde, nur in der Periode zwischen dem 7. und 10. Januar kam er teils böig aus Ost.

Nachdem der November und Dezember nahezu durchweg trüb und teilweise regnerisch waren, sorgte der Januar mal wieder für einige sonnige Momente. „Insgesamt konnten 60 Stunden Sonnenschein bilanziert werden, was sogar rund 20 Stunden mehr sind, als im langjährigen Durchschnitt“, so Julian Pape. Besonders die sonnigen Tage, in Kombination mit Schnee, sorgten bei vielen für einen bleibenden Eindruck.

