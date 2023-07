Wie berufliche Quereinsteiger zum Facharbeiterbrief kommen

Bad Berleburg. Michéle Weller und Heiko Mettbach haben ohne Ausbildung eine qualifizierte IHK-Prüfung abgelegt. So funktioniert das Modell der Firma Obermeier.

Das Unternehmen Kurt Obermeier GmbH Co. KG geht neue Wege, um langjährige Mitarbeiter weiter zu qualifizieren: Mit der sogenannten Externenprüfung bekommen ungelernte bzw. angelernte Kollegen die Chance, ihren Berufsabschluss nachzuholen. So haben Michéle Weller und Heiko Mettbach ihre Abschlussprüfung zum Maschinen- und Anlagenführer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) erfolgreich bestanden. Das berichtet das Unternehmen jetzt.

Das Besondere daran: Die erfahrenen Berufspraktiker, die seit vielen Jahren in der Farbenproduktion bei Obermeier arbeiten, erhalten den anerkannten Abschluss, ohne vorab eine Ausbildung absolviert zu haben. „Ich finde es richtig gut, dass ihr das gemacht habt“, freut sich Geschäftsführer Jochen Obermeier. „Und dabei habt ihr nicht nur einfach bestanden, sondern das auch noch mit richtig guten Noten. Herzlichen Glückwunsch.“

Voraussetzungen für das Modell

Die Voraussetzung für die Mindestzeit an beruflicher Tätigkeit (das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist) konnten beide locker nachweisen. Michéle Weller (35 Jahre) ist seit 2006 als Produktionshelferin bei Obermeier und ihr 44-jähriger Kollege Heiko Mettbach arbeitet seit 2011 in der Produktion. Durch die Möglichkeit der Externenprüfung ohne Berufsausbildung haben sie nun mit der regulären IHK-Abschlussprüfung einen vollwertigen Berufsabschluss als Maschinen- und Anlagenführer.

„Das ist eine super Sache“, findet Heiko Mettbach. Hinter ihm liegen viele Jahre auf beruflichen Umwegen: „Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben, die Abschlussprüfung ohne Berufsausbildung machen zu können.“ Auch Michéle Weller ist erleichtert: „Dass alles so gut klappt – damit hätte ich nicht gerechnet.“

Langjährige Erfahrung hilft bei Prüfung

Wenngleich natürlich jede Prüfungssituation mit einem hohen Maß Anspannung einhergeht, konnten Michéle Weller und Heiko Mettbach im praktischen Teil auf ihre langjährige Berufserfahrung zurückgreifen. Die Theorie brauchte etwas mehr Vorbereitung; dafür wurden die beiden zeitweise von der Arbeit freigestellt. Denn die Anforderungen in der Externenprüfung sind identisch mit denen, die an Prüflinge gestellt werden, die die reguläre Ausbildung durchlaufen haben. Um die beiden Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen, wurde mit dem Bildungszentrum Wittgenstein (BZW) ein fünfwöchiger Vorbereitungskurs konzipiert, in dem es gezielt um die Fragen der theoretischen Abschlussprüfung ging. Ein Novum auch für das Bildungszentrum, das in dieser Form zum ersten Mal bei einer externen Prüfung mitgewirkt hat.

Lob von Unternehmen und IHK

„Vier Monate lang haben die beiden neben ihrer Arbeit gelernt und sich dafür auch samstags in der Firma getroffen. So haben sie sich in Eigeninitiative auf die Theorieprüfung vorbereitet“, sagt Ausbildungsleiterin Anja Schöneborn. Sie ist dankbar für den Hinweis seitens der IHK, dass es diesen - bislang wenig bekannten - Weg zum Berufsabschluss gibt, denn sie sieht in der Möglichkeit der Externenprüfung „eine großartige Chance, um langjährigen Mitarbeitern ohne vorherige Ausbildung oder auch Quereinsteigern einen Berufsabschluss zu ermöglichen und gleichzeitig für das Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen“. Neben der Ausbildung junger Menschen sei es genauso wichtig, in die Weiterbildung und Qualifizierung der älteren und langjährigen Mitarbeiter zu investieren, betont Anja Schöneborn. In diesem Sinne unterstützt das Unternehmen alle Kollegen, die sich berufsbegleitend fortbilden, einen Studiengang absolvieren oder andere Weiterbildungen durchlaufen möchten.

