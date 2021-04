Berleburger Linke fragt: Wie hilft die Stadt den Schülern?

Bad Berleburg. Durch die Pandemie besonders belastet seien Kinder aus sozial benachteiligten Familien, heißt es in der Anfrage zur Stadtverordneten-Versammlung.

Wie hilft die Stadt Bad Berleburg sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie? Das möchte „Die Linke“ in der Stadtverordneten-Versammlung von der Verwaltung wissen – und hat deshalb eine Anfrage zum Thema zur nächsten Sitzung des Gremiums am 10. Mai gestellt.

Kinder und Jugendliche würden durch die Corona-Pandemie nachweislich psychosozial stark belastet, etwa durch „familiäre Verinselung“ und digitalen Distanz-Unterricht, heißt es in der Anfrage. Dies sei vor allem dann ein Problem, wenn die Eltern häufiger von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit betroffen seien oder in Dienstleistungsberufen öfter in prekären Arbeitsverhältnissen ar­beiteten – und die Familien in beengten Wohnverhältnissen, ohne finanzielle Rücklagen und schlechter digitaler Ausstattung lebten.

Frage nach konkreten Maßnahmen

Welche Maßnahmen habe die Stadt Bad Berleburg – „gegebenenfalls auch außerhalb der gesetzlichen Zuständigkeiten“ – bisher ergriffen, um die Belastungen solcher Kinder und Jugendlichen „zu reduzieren und/oder zu kompensieren, die nicht von den Schulen selbst oder von privaten Initiativen ausgingen beziehungsweise getragen wurden“? So fragt der linke Stadtverordnete Thorsten Fischer konkret. Außerdem: „Gibt es entsprechende Sofortmaßnahmen der Stadt Bad Berleburg? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Ist die Stadt bereit, solche zu ergreifen?“ Und schließlich: „Welches politische Konzept verfolgt die Stadt Bad Berleburg zur Unterstützung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien, um den [...] Belastungen zu begegnen? Welche konkreten Maßnahmen enthält es, wie werden diese von wem und wann umgesetzt?“

Die Stadtverordneten-Versammlung tagt am Montag, 10. Mai, im großen Saal des Bürgerhauses am Marktplatz. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr.

