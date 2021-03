Wie kommt Wittgenstein durch die Corona-Krise?

Auch in Wittgenstein, in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück gibt es Corona-Infektionen und auch Todesfälle. Aber sind die Maßnahmen dennoch richtig?

Wittgenstein. Ihre Meinung ist gefragt! Machen Sie online mit beim WP-Corona-Check.

Seit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser aller Leben. Dass Lockdown und Lockerungen, Inzidenzwerte und AHA-Regeln den Alltag so nachhaltig dominieren würden, hätte wohl niemand vorher gedacht. Und jetzt steigt die Inzidenz im Kreis Siegen-Wittgenstein steigt wieder an.

Trotzdem liegen die Infektionszahlen für den Altkreis immer weit unter denen in den Ballungszentren wie Siegen. Das wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel die nach der Sinnhaftigkeit der Schließungen von Geschäften und Gastronomie und nach flächendeckenden Tests und Impfmöglichkeiten. Auch deshalb startet die Westfalenpost den großen Corona-Check. Nach dem Muster des Heimat-Checks im vergangenen Jahr wollen wir wieder ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung zeichnen. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe!

Es geht um Sie!

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um bei unserer Online-Umfrage mitzumachen. Es geht um ihre persönlichen Einschätzung zur Gefahr durch das Virus einerseits und zum Krisenmanagement auf Bundes, Landes und kommunale Ebene. Aber natürlich können Sie uns auch ihre ganz persönliche Lage schildern.

Die Ergebnisse präsentieren wir nach einer umfassenden Auswertung für Südwestfalen in den kommenden Wochen auch konturscharf für Erndtebrück, Bad Laasphe und Bad Berleburg.