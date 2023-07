Wingeshausen: Alle wichtigen Informationen zum Schützenfest

Wingeshausen. Vogelschießen und Festzug: Am Wochenende, 21. bis 23. Juli, feiern die Schützen ihr Traditionsfest. Das ist das vollständige Programm.

Die Vorbereitungen im Silbachtal und im gesamten Ort auf das anstehende Traditionsfest laufen auf Hochtouren. Auf nunmehr 95 Jahre Vereinsgeschichte können der Schieß- und Schützenverein Wingeshausen und seine Mitglieder in diesem Jahr mit Stolz zurückblicken. Als am 14. Januar 1928 26 Wingeshäuser Männer in der Gastwirtschaft von Alfred Linde zusammenkamen, um einen Schützenverein zu gründen, haben sie bestimmt nicht zu träumen gewagt, dass „ihr Verein“ auch 95 Jahre nach der Gründung noch bestehen würde. Ein Grund mehr, am kommenden Wochenende, 21. bis 23. Juni ausgiebig zu feiern.

„In diesem Jahr feiern wir mit Ihnen und Euch unseren 95. Vereinsgeburtstag. Mit Stolz, aber auch mit Respekt vor der Leistung der Schützengenerationen vor uns, werfen wir einen Blick zurück in die Vereinshistorie. Jede Generation derer, die sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung eingesetzt haben, gilt dabei heute unser Dank. Ohne das persönliche Engagement und den Mut den Viele in Projekte des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen investiert haben, würde der Verein heute nicht so existieren wie wir, und die Bürger aus Wingeshausen, Müsse und Aue ihn kennen“, so die Jörg Schneider, 1. Vorsitzender und Dr. Christian Stark,2. Vorsitzender des Vereins in ihrem Grußwort.

Das Programm

Mit dem Preis- und Vogelschießen für Kinder bis 14 Jahre wird am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr das dreitägige Schützenfest eröffnet. Die jüngsten Vereinsmitglieder wetteifern dabei mit der Armbrust um die Insignien des Kindervogels, um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Anni Schoenwolff zu finden. Der Vereinsvorstand weist dabei besonders daraufhin, dass eine Vereinsmitgliedschaft der Kinder im Beisein eines Erziehungsberechtigten nicht erforderlich ist.

Am Samstagmorgen treffen sich die Schützen um 8.30 Uhr am „Stammhaus“ von Marco und Nina Holschuh zum Antreten. Mit den Musikern des Musikverein Heid 1913 e.V. startet der Festzug durch den Ort, um das amtierende Königspaar Marcel Sonneborn und Steffanie Lauber am Homberg abzuholen. Ab 11 Uhr startet an der Schützenhalle das Preisschießen, bevor um 14 Uhr der Höhepunkt, das Schießen um die Königswürde, beginnt. Am Abend wird mit einem letzten Festzug das scheidende Königspaar zur Krönungszeremonie in die Schützenhalle geleitet. Dieser startet um 19.30 Uhr von der Volksbank in der Ortsmitte. Nach dem offiziellen Teil mit Krönung des neuen Königspaares sorgt die Bubis Brass Band für Partystimmung.

Das Schützenkönigspaar von 1973: Helmut und Heidemarie Dornhöfer. Foto: Heinz Haschke / Schieß- und Schützenverein Wingeshausen

Der Festsonntag beginnt ab 10 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppenkonzert. Dort sorgt der Musikverein Accordia Fleckenberg 1896 e.V. seit mittlerweile 35 Jahren für einen stimmungsvollen Mix aus Konzert- und Marschmusik. Neben musikalischen Highlights ist der Frühschoppen eine Gelegenheit, verdiente Mitglieder in besonderer Weise zu würdigen. In diesem Jahr darf der Verein dabei gleich drei Mitglieder für eine 70-jährige Vereinszugehörigkeit auszeichnen.

Das Jugendschützenkönigspaar 2022:Jugendkönig Nils Sonneborn und seine Jugendkönigin Jana Grebe. Foto: Schieß- und Schützenverein Wingeshausen

Am Sonntagnachmittag dürfen sich die Zuschauer über ein Platzkonzert in der Ortsmitte vor dem großen Festzug freuen. Zu Beginn spielen dabei die Musikvereine aus Fleckenberg, Heid und das Jugendblasorchester Brilon ab 13.30 Uhr. Nach dem Festzug wird es unter der Vogelstange noch einmal spannend. Die Regentschaft von Jugendkönig Nils Sonneborn und seiner Jugendkönigin Jana Grebe neigt sich ihrem Ende entgegen und die Schützenjugend von 14 bis 21 Jahren sucht ihre Preisträger. Mit der Krönungszeremonie der Jungschützen endet zwar der offizielle Teil gegen 19.30 Uhr, aber nicht das Schützenfest. Mit der Band FairPlay lassen die Wingeshäuser und ihre Gäste den Tag ausklingen.

