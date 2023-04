Wingeshausen: Dieser Kaminbrand war kein Routine-Einsatz

Was sich anfangs wie ein Routineeinsatz anhörte, als der Löschzug Aue-Wingeshausen heute morgen um kurz vor 10:00 Uhr zu einem Kaminbrand in den Radebach nach Wingeshausen alarmiert wurde, entpuppte sich als Ereignis mit erheblichem Potential großen Schaden anzurichten.

Wingeshausen. Vier Stunden brauchen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Schornsteinfeger um diesmal alle Gefahren zu beseitigen.

Ein Kaminbrand wie früher, war der nüchterne Kommentar von Bezirksschornsteinfegermeister Thorsten Koch. Was sich anfangs wie ein Routineeinsatz anhörte, als der Löschzug Aue-Wingeshausen am Dienstag um kurz vor 10 Uhr zu einem Kaminbrand in den Radebach nach Wingeshausen alarmiert wurde, entpuppte sich als Ereignis mit erheblichem Potenzial großen Schaden anzurichten.

Kein Routine-Einsatz

So war der Einsatz auch nicht mal eben in einer Stunde, wie zuletzt üblich, abgearbeitet, sondern forderte den Feuerwehrleuten aus Aue-Wingeshausen, der Besatzung der Drehleiter und eben Schornsteinfegermeister Thorsten Koch einiges an Mühen für Kehrarbeiten im Kamin, Sicherungsmaßnahmen durch Überwachung mit einer Wärmebildkamera oder Entfernen von Wandverkleidungen ab.

Vier Stunden schwere Arbeit

Vier Stunden dauerte es, bis man die Ausrüstung ruhigen Gewissens zusammenpacken und abrücken konnte. Zur Sicherheit fuhr Einsatzleiter Matthias Bußweiler In den späten Nachmittagsstunden noch mal mit der Wärmebildkamera vor und überprüfte die Temperaturen am Schornstein. Wie sich zeigte waren diese so weit gesunken, dass keine Gefahr mehr bestand.

