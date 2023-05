Wingeshausen: Fahrerloser Traktor „fliegt“ um die Kurve

"Auslaufender Kraftstoff, Trecker ist einen Hang heruntergerutscht" stand als Einsatzstichwort auf den Meldeempfängern der Feuerwehrkameraden. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass wie durch ein Wunder, kein größeres Unglück passiert war.

Aue-Wingeshausen. Bei Forstarbeiten ist es in Wingeshausen zu einem Unfall mit einem Trecker gekommen. Die Feuerwehrleute finden eine total zerstörte Zugmaschine.

Am Mittwoch um die Mittagszeit wurde der Löschzug Aue-Wingeshausen zu einem Einsatz alarmiert, der sich erst einmal wenig spektakulär anhörte: „Auslaufender Kraftstoff, Trecker ist einen Hang heruntergerutscht“ stand als Einsatzstichwort auf den Meldeempfängern der Feuerwehrkameraden.

Traktor fliegt um die Kurve

Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass wie durch ein Wunder, kein größeres Unglück passiert war. Besagter Trecker hatte sich bei Forstarbeiten ohne Fahrer selbstständig gemacht, war einen abschüssigen Hang heruntergerollt, um dann in weitem Bogen über die Straße Hellweg in Wingeshausen zu fliegen. Der Trecker landete dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Gefährt.

"Auslaufender Kraftstoff, Trecker ist einen Hang heruntergerutscht" stand als Einsatzstichwort auf den Meldeempfängern der Feuerwehrkameraden. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass wie durch ein Wunder, kein größeres Unglück passiert war. Foto: Heino Taube / Freiwillige Feuerwehr

Der Schreck bei den Beteiligten konnte nicht tiefer sitzen, aber es blieb zum Glück bei einem Sach- und geringfügigen Umweltschaden. Die Feuerwehrleute fingen auslaufende Betriebsmittel am Straßenrand und auf einem kleinen Gewässer mit Bindemittel auf und sicherten mit der Polizei die Unfallstelle.

Lesen Sie auch: Klettern gehört bei der Feuerwehr zum Handwerk

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein