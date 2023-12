Wingeshausen: Feuerwehr wird zu Kaminbrand alarmiert

Mit einem hartnäckigen Kaminbrand mussten sich die Feuerwehrkameraden in Aue-Wingeshausen am Samstagabend auseinandersetzen.

Mit einem hartnäckigen Kaminbrand mussten sich die Feuerwehrkameraden in Aue-Wingeshausen am Samstagabend auseinandersetzen. Um kurz nach 19 Uhr war nach Auskunft von Heino Taube vom Löschzug Aue-Wingeshausen ein erster Alarm für die Feuerwehr eingegangen, die in den Steinsbachweg gerufen wurde. Dort sei es zu einem Kaminbrand gekommen. „Das sah auch alles ganz normal aus“, schildert Heino Taube.

Im Verlauf des Einsatzes habe sich der Kamin jedoch immer wieder zugesetzt, sodass man weder von oben mit dem Kaminkehrerset noch von unten aus den Kamin habe frei fegen können. „Da war einfach zu viel brennbares Material drin, wodurch sich der Kamin immer wieder zugesetzt hat“, erklärte Heino Taube vor Ort. Einsatzleiter Sebastian Fischer habe sich daraufhin dazu entschlossen, weiteres Personal nachzufordern. So waren letztlich die Kameraden des Löschzuges Aue-Wingeshausen komplett vor Ort, ebenso die Drehleiter aus Bad Berleburg und ein Schornsteinfegermeister.

Die Feuerwehrleute mussten im Inneren des Hauses eine Holzverkleidung entfernen und zusammen mit dem Schornsteinfeger, sowie von der Drehleiter aus wurde der Kamin immer wieder frei gefegt. „Es sah dann zwar spektakulär aus, wenn es brannte, aber das war besser, als der dichte Rauch. Denn wenn es endlich brannte, wurde das Material, was den Kamin verstopft weniger und der Durchzug konnte so wieder hergestellt werden“, erklärte Heino Taube vor Ort.

Da es zwischenzeitlich auch Rauch ins Gebäudeinnere gedrückt hatte, mussten die Kameraden auch einen Hochleistungslüfter einsetzten, um die Räumlichkeiten wieder freizubekommen. Der Einsatz nahm in dieser Weise mehrere Stunden in Anspruch, es blieb aber glücklicherweise bei recht geringem Sachschaden. Ein Problem, so Heino Taube, könne hier möglicherweise die Bauweise des Schornsteins mit Abgängen von früher sein, da das Haus schon sehr alt sei.

Bemerkt hatten die Bewohner den Kaminbrand übrigens selbst: Wie der Hausbesitzer erklärte, war es zu Brandgeruch gekommen, als die Familie in einem Holzofen im Kellergeschoss Pizza backen wollte. Beim Blick nach draußen habe man die Ursache sofort gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

