Wingeshausen: Kaminbrand Im Wehland schnell unter Kontrolle

Ein Kaminbrand im Wehland in Wingeshausen beschäftigte die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen

Wingeshausen. Der Löschzug 6 Aue-Wingeshausen und die Drehleiter aus Bad Berleburg waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Wie jedes Jahr mit Beginn des Winters kommt es immer wieder zu Schornsteinbränden. So auch am Donnerstagvormittag, als ein Löschfahrzeug des Löschzuges Aue-Wingeshausen und die Drehleiter des Löschzuges 1 aus Bad Berleburg, zu einem Einsatz in die Straße Im Wehland in Wingeshausen gerufen wurden.

Während die Einsatzkräfte aus Aue-Wingeshausen die Innenwände mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester in den Wänden untersuchte, kehrte der gerade in Wingeshausen tätige Bezirksschornsteinfeger vom Korb der Drehleiter aus den Kamin auf. Der Brand war zügig unter Kontrolle, so dass keine größere Gefahr bestand.

