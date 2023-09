Wingeshausen: Landwirt löscht Feuer auf Sonnenhof selbst

Stroh hat auf dem Sonnenhof in Wingeshausen gebrannt. Der Schaden blieb durch das schnelle Eingreifen des Landwirts gering.

Wingeshausen. Ein Feuer auf dem Sonnenhof in Wingeshausen hat einen Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg ausgelöst.

Großes Glück am Samstagmittag auf dem Sonnenhof in Wingeshausen: Funkenflug hatte Stroh entzündet und ein Feuer entfacht. Die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert und reagierte bei der Trockenheit und dem Einsatzort entsprechend: „Feuer 5“ wurde ausgelöst – die höchste Alarmstufe.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Lage zum Glück nicht so schlimm war, wie zu befürchten gewesen wäre. Der Landwirt hatte das Feuer schon weitestgehend selbst löschen können, so dass die Freiwillige Feuerwehr nur noch nachlöschen musste und die Scheune kontrollierte. Auch die in der Scheue untergebrachten Schweine blieben unversehrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein