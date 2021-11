Grundschule einmal anders Wingeshausen: Unterricht in der Wisent -Wildnis

Kreuztaler Grundschüler lernen in der Wisent-Wildnis ganz viel über die Natur. Ein nicht alltäglicher Unterrichtstag.

Wingeshausen/Kreuztal. Ereignisreich ging es beim Aktionstag zu, der jetzt in der Wisent-Wildnis in Bad Berleburg stattfand. Gemeinsam mit der wissenschaftlichen Koordinatorin Kaja Heising und Naturpark-Regionalmanagerin Christina Ermert gingen die 22 Schüler der vierten Klasse der Grundschule an Dreslers Park aus Kreuztal auf einen erlebnisreichen Rundgang durch das Areal.

Lesen Sie dazu auch:



Der Wisentverein zieht erneut vor den Bundesgerichtshof

Junges Wisentkälbchen hat jetzt einen Namen

So könnte die Wisent Wildnis aussehen

Aufgeteilt in zwei Gruppen ging es vorbei an Felsen, über einen Bach, durch Wald und einen Tunnel bis die Klasse schließlich einen Blick auf Zac, den Bullen der Wisent-Herde, erhaschte. Beeindruckend und imposant wirkten Europas größte Landsäugetiere auf die Kinder. Anschaulich lernten die Schülerinnen mithilfe von Kaja Heising viel Wissenswertes über die Tiere, ihre Fressgewohnheiten und ihren Lebensraum.

Spielerisches Lernen

Wer hätte gedacht, dass Wisente bis zu 60 km/h schnell laufen und damit schneller als jedes Auto im Ortsverkehr sind? Gespannt und neugierig lauschten die Kinder den Ausführungen. Auch spielerische Momente kamen nicht zu kurz. So konnten die Kinder beim Wisent-Quiz unter Beweis stellen, was sie erfahren hatten. Dabei hat sich gezeigt, dass sie gut aufgepasst haben; das Quiz wurde mit Bravour gelöst.

Kreuztaler Grundschüler mit der wissenschaftlichen Koordinatorin bei den Wisenten. Foto: Naturpark Sauerland Rothaargebirge

Nicht nur Wisente standen am Naturaktionstag im Vordergrund, sondern auch Themen wie „Tiere im Wald“, „der Borkenkäfer“ „Geweihe und Gehörne“ nahmen einen Programmpunkt ein. Nach einem kurzen Spiel, dem Waldmemory, bei dem es um das Merken von Gegenständen in der Natur und dem anschließenden Aufsuchen dieser ging, verlief der Rundweg vorbei am außerschulischen Klassenzimmer weiter zum Pirschweg.

Dinge die nicht in den Wald gehören

Hier wurde das ökologische Bewusstsein der Kinder geschärft, indem sie darauf achten und sich merken sollten, welche Gegenstände, die sich entlang des Weges befanden, nicht in den Wald gehören. Dazu gehörten u.a. Flaschen, Plastikspielzeug und Textilien. Ein spannender Unterrichtstag draußen in der Natur nahm danach sein Ende. Mit vielen neuen Eindrücken und frisch gestärkt machten sich Kreuztaler Grundschüler auf die Heimreise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein