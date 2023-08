Wingeshausen: Wisent rammt Auto mit seinem Kopf

Wingeshausen. Der 35-jährige Autofahrer hatte auf der K 45 angehalten, um die Wisentherde passieren zu lassen. Eins der Tiere reagierte jedoch überraschend.

Am Montagnachmittag, 1. August, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Unfall auf der K 42 zwischen Bad Berleburg-Wingeshausen und Jagdhaus. Ein 35-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 17.20 Uhr die Straße in Richtung Jagdhaus, als plötzlich eine Wisentherde die Fahrbahn kreuzte.

Der PKW-Fahrer hielt an, ließ die Tiere passieren und wollte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen. Als er losfahren wollte, drehte sich eines der Wisente um, stieß mit dem Kopf in die Beifahrertür des Autos und beschädigte das Fahrzeug. Anschließend flüchtete das Tier. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

