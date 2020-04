Wir nehmen Wittgensteins Schandflecke ins Visier

Ein maroder Zankapfel: der Eins-A-Markt an der Schulstraße in Bad Berleburg. Seit Jahren fällt der riesige Gebäudekomplex durch leere Schaufenster und verwahrloste Fassaden auf.

Wittgenstein. Im Heimatcheck analysieren Sie, was in Wittgensteins Kommunen gut läuft. Aber Sie können auch Probleme benennen. Wir greifen die Ergebnisse auf.

Viele sagen: Wir Wittgensteiner leben da, wo andere Urlaub machen! Wir haben tolle Natur, endlose Wälder, wilde Wisente, Schlösser und saubere Bäche. Aber stimmt dieses Klischee von der heilen Welt auch? Die Heimatzeitung will genau wissen, wie es um die Lebensqualität in Bad Berleburg, Bad Laasphe oder Erndtebrück bestellt ist. Mit dem großen Heimatcheck gehen wir verschiedenen Fragen nach.

Zum Beispiel aus dem Bereich Leerstand großer Gebäude: Drei Beispiele sagen viel über Problem-Immobilien in Wittgenstein. Der Eins-A-Markt wird zum „Lost Place“, einem verwahrlosten Angstraum, in dem sich Zerstörungswut immer weiter Bahn bricht. Die Emmaburg in Bad Laasphe ist das zweite Beispiel. Immerhin: Von außen macht das Gebäude etwas her. Auch innen wurde viel getan. In beiden Fällen hakt die Entwicklung im Dreieck zwischen Immobilienbesitzer, fehlenden Investoren und Planungshoheit der Kommunen. Beispiel drei: das Erndtebrücker Soldatenheim. Auch hier tut sich seit Jahren wenig.

Im Heimatcheck haben die Teilnehmer Gelegenheit, diese Problemstellen zu kennzeichnen oder neue, weitere Leerstände und Fehlentwicklungen zu benennen. Aber das alles ist nur einer von mehreren Komplexen, zu denen wir die Expertise unserer Leser benötigen.

So können Sie mitmachen

Wittgenstein Anregungen erwünscht Am Ende der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, der Redaktion eine Themen-Anregung zu hinterlassen. Zum Beispiel: Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Ort gerne lesen möchten? Über welches Thema aus Ihrem Ort soll die Lokalredaktion berichten? Gibt es in Ihrem Ort beispielsweise eine Stelle, an der immer wieder illegal Müll abgeladen wird?

Sicherheit und Sauberkeit sind ebenso wie die Kinder- und Senioren-Freundlichkeit Themen, die wir im Heimatcheck unserer Zeitung ansprechen. Sie können Ihrem Ort ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung. Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft – aber natürlich auch, wo es hapert. Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicher fühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr?

Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie die Bewertungen der einzelnen Orte.

So machen Sie beim Heimat-Check mit: Geben Sie in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers wp.de/heimatcheck-wittgenstein ein – und schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Oder Sie füllen den Fragebogen aus, der in unserer letzten Samstag-Ausgabe abgedruckt war und schicken ihn an: WR + WR, Poststraße 17, 57319 Bad Berleburg, Stichwort: Heimat-Check. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks zehn mal zwei Ruhr.Topcards.