Wisent-Förderverein spendet 10.000 Euro für Artenschutz

Auch auf Abstand lassen sich Projekte und Ideen verwirklichen. Den Beweis trat aktuell der Wisent-Förderverein an.

Wingeshausen. Dass das Vereinsleben vielerorts seit eineinhalb Jahren nur auf Sparflamme gekocht wird, ist der Corona-Pandemie geschuldet. Viele Aktivitäten waren wegen der enormen Beschränkungen schlichtweg nicht möglich. Dennoch: Auch auf Abstand lassen sich Projekte und Ideen verwirklichen. Und es kommt unter dem Strich immer etwas dabei heraus. Den Beweis trat aktuell der Wisent-Förderverein an, der sich mit einem neu gewählten Vorstand frisch formiert hatte.

Besagter Vorstand überreichte dem 1. Vorsitzenden des Trägervereins, Bernd Fuhrmann, an der Wisent-Hütte in Wingeshausen eine Spende in einer Größenordnung von 10.000 Euro. Das ist mit Abstand der größte Betrag in der Geschichte der Förderer, mit dem man dem Projekt unter die Arme greifen kann. Allerdings weist Jörg Sonneborn, der 1. Vorsitzende des Fördervereins, darauf hin, dass der Betrag über mehrere Jahre angespart worden sei – also auch schon vor Corona.

Daher stammt das Geld

Die 10 000 Euro sind eine Mischung aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erlösen aus dem Verkauf von Blech-Wisenten und Kalendern. Wir bleiben optimistisch und haben die feste Hoffnung, dass uns irgendwann eine positive Nachricht aus Karlsruhe erreichen wird.

Die Fan-Produkte, die der Förderverein erfunden und auf den Markt gebracht hat, haben sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt. Blech-Wisente stehen noch in mehreren Größen zur Verfügung, der Wisent-Kalender wird im kommenden Jahr neu aufgelegt. „Dann auch mit 100 Prozent Wisent-Motiven“, schmunzelt Jörg Sonneborn, nachdem in der aktuellen Ausgabe auch andere Tiere zu sehen sind. Der Wingeshäuser unterstreicht, dass die Förderer das in Westeuropa einzigartige Artenschutzprojekt auch in Zukunft unterstützen werden – ideell und materiell. Zumal der Wert der Wisente für die Region nicht zu übersehen sei. Ein Dank gehe an alle Spender, die auch in schwierigen Zeiten nicht nachgelassen hätten. Einen Verwendungszweck für die aktuell gespendeten 10 000 Euro gibt der Förderverein den Projektverantwortlichen nicht vor. Das Geld sei im Sinne des Projektes überall gut aufgehoben.

Optimistisch trotz Gerichtsverfahren

„Wir bleiben optimistisch und haben die feste Hoffnung, dass uns irgendwann eine positive Nachricht aus Karlsruhe erreichen wird.“ Der 1. Vorsitzende des Fördervereins spielt damit auf die weiterhin andauernde juristische Auseinandersetzung um das Wisent-Projekt zwischen dem Trägerverein auf der einen und Schmallenberger Waldbauern auf der anderen Seite an. Aktuell liegt der Ball zum zweiten Mal beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

