Wisent-Verein: Insolvenz ist jetzt amtlich

Bad Berleburg. Der Wisent-Trägervereint gilt jetzt offiziell als insolvent. Für den Verein hat das nun einige einschränkende Konsequenzen zur Folge.

Der Wisent-Trägerverein gilt jetzt offiziell als insolvent. Wie bereits angekündigt, bestätigt jetzt auch das Amtsgericht Siegen die Insolvenz des Vereins. Für den Verein bedeutet dies nun folgendes: Eine Insolvenzverwalterin wurde benannt – Verfügungen des Vereins über Gegenstände seines Vermögens sind nur noch mit Zustimmung dieser vorläufigen Insolvenzverwalterin wirksam.

Außerdem wird den Schuldnern des Vereins – sogenannten Drittschuldnern – verboten, an den Trägerverein zu zahlen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird außerdem vom Gericht ermächtigt, das Bankguthaben und sonstige Forderungen des Wisent-Trägerverein einzuziehen und eingehende Gelder entgegenzunehmen.

Der Verein hatte am 21. August verkündet, Insolvenz anzumelden: Grund seien laut einer Pressemitteilung Klagen von zwei Waldbesitzern, die jährlich über 250.000 Euro vom Verein für eigene Wisentranger fordern. Ohne ein Insolvenzverfahren würden diese Forderungen eine finanzielle Last darstellen, die das sofortige Ende der nachhaltigen und vor allem langjährigen Arbeit des Vereins bedeuten, so der Verein. „Wir wollen und werden uns mit diesem Schritt nicht aus der Verantwortung nehmen“, erklärte Beisitzer Fred Josef Hansen.

