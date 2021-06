Wisent Wildnis am Rothaarsteig freut sich über Nachwuchs

Bad Berleburg. Im Schaugehege des Wisent-Projektes wurde jetzt das erste Kalb des Jahres geboren.

Diesmal hat es bis zum Juni gedauert. Vielleicht wollten die Wisente aber auch einfach nur abwarten, bis sich Corona soweit verzogen hat, dass Besuche in der „Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“ und der Gastronomie „Wisent-Hütte“ wieder nahezu uneingeschränkt möglich sind. Nun ist es also passiert: Im Besucherareal ist das erste Wisent-Kalb des Jahres geboren worden.

+++ Vier Wisentbullen aus freier Herde getötet

+++ Zwei Wisentbullen wechseln in neue Projekte

Geheimnis um Geschlecht

Am Dienstag war es Wisent-Ranger Henrik Trapp, der das Neugeborene zuerst entdeckt hat. Dessen Geschlecht ist noch unbekannt. Das Geheimnis wird dann aber sicher in den nächsten Tagen gelüftet werden können. Klar ist aber schon jetzt: Vater ist Bulle Zac. Genau dafür war er im vergangenen Jahr in die „Wisent-Wildnis“ geholt worden. Nämlich um kräftig Nachwuchs zu zeugen und um den Genpool der Herde in der „Wisent-Wildnis“ munter aufzumischen. Mit dem neugeborenen Kälbchen hat Zac nun die Erwartungen an ihn erstmals erfüllt.

+++ OLG-Hamm entscheidet im Juli

+++ Wisentprojekt steht in Frage

Sechstes Kalb für Wisentkuh Faye

Die Mutter des Kälbchens ist Wisent-Kuh Faye. Es ist ihr sechstes Wisent-Kind, welches sie im Rothaargebirge zur Welt gebracht hat. Nach den ersten Eindrücken von Wisent-Ranger Henrik Trapp sind Mutter und Junges wohlauf. In der „Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“ leben damit aktuell zehn sanfte Riesen. Die Tiere werden im Einzelnen auf der Homepage des Wisent-Vereins vorgestellt: www.wisent-welt.de.

+++ Hier gibt es alles zum Thema Wisente

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein