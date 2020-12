Wittgenstein: 6900 Empfänger von Wohnungsbauprämie mehr

Für 2020 belohnt der Staat Einzahlungen auf einen Bausparvertrag mit einer zusätzlichen Prämie in Höhe von 8,8 Prozent.

Wittgenstein. Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen kommen zukünftig mehr Menschen in den Genuss der staatlichen Wohnungsbauprämie.

Niedrige Zinsen und günstiges Baugeld verlocken zum Eigenheimerwerb ohne Eigenkapital. „Dabei sorgt erst Eigenkapital für ein verlässliches Fundament der Finanzierung“, sind sich Christian Schneider von LBS Kunden-Center in Bad Berleburg und Sebastian Limper als neuer Leiter des ImmobilienCenters der Sparkasse Wittgenstein einig. Auch der Staat sehe dies so: Durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen kommen zukünftig mehr Menschen in den Genuss der staatlichen Wohnungsbauprämie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zahlen und Prognosen für Wittgenstein

Bisher waren es in Bad Berleburg 5500 Berechtigte für dieses Förder-Plus, ab nächstem Jahr können es bis zu 8900 sein. In Bad Laasphe waren es 3900. Die Zahl könnte auf 6200 wachsen und in Erndtebrück sind es 2000 und möglicherweise bald 3200.

Für 2020 belohnt der Staat Einzahlungen auf einen Bausparvertrag mit einer zusätzlichen Prämie in Höhe von 8,8 Prozent. Bei Singles wird dieses Förder-Plus auf maximal 512 Euro angerechnet, bei Verheirateten oder eingetragenen Lebenspartnern können 1.024 Euro gefördert werden. Darum sollten Bausparer einen Blick in ihre Unterlagen werfen und prüfen, ob die Wohnungsbauprämie bereits beantragt ist. „Wer sich die volle Förderung für 2020 noch sichern möchte, kann auch noch in diesem Jahr einen Bausparvertrag abschließen“, erklären Schneider und Limper weiter. Ergänzend weisen sie darauf hin: Anträge für die Wohnungsbauprämie können bis zum Jahresende noch rückwirkend für das Beitragsjahr 2018 gestellt werden.

Prämie steigt auf 10 Prozent

Neben der aktuellen Prämie für das laufende Jahr profitieren alle Bausparer ab 2021 von einer verbesserten Förderung: Die Prämie steigt von 8,8 Prozent auf 10 Prozent. Die geförderte Sparleistung erhöht sich auf 700 Euro für Singles und 1400 Euro für Paare. Zudem können mehr Bausparer einen Antrag stellen, denn die Einkommensgrenzen werden nach oben verschoben: Alleinstehende dürfen ein zu versteuerndes Einkommen von jährlich maximal 35.000 Euro (heute 25.600 Euro) haben, Paare von maximal 70.000 Euro (heute 51.200 Euro). Der Bruttoverdienst darf noch deutlich höher liegen.