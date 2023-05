„High Five“ bietet Abenteuerspaß für Adrenalinjunkies

Jeffrey Meurs führt das High Five in Niedersfeld. Dazu gehört neben der Wasserski- und Wakeboardanlage auch eine Gastronomie.

Wittgenstein/Niedersfeld. Neue Serie gibt Tipps für die Ferien: Dieses Mal geht’s zur Wasserski- und Wakeboard-Anlage nach Niedersfeld – und Sie können Karten gewinnen.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch nicht jeder hat die Zeit oder das Geld für weite oder lange Reisen. Braucht man auch nicht, denn in und um Wittgenstein herum gibt es zahlreiche Ausflugsziele, die man mit der ganzen Familie ansteuern kann. Aus diesem Grund startet die Lokalredaktion eine neue Serie. Zwei Mal die Woche – immer montags und mittwochs – stellen wir Ihnen hier ein Ausflugsziel vor – sei es in Wittgenstein, im Sauerland, im Rheinland oder beispielsweise im angrenzenden Hessen. Alle Ziele sind unter zwei Stunden erreichbar. Und das Beste dabei: Sie können für einige der hier vorgestellten Freizeittipps Tickets gewinnen – oder aber eine Ermäßigung.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie eigentlich nicht viel machen. Füllen Sie einfach auf unserer Online-Landingpage (www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass) die vorgegebenen Felder aus und geben sie das Kennwort des jeweiligen Ausflugsziels bekannt. Im heutigen Fall lautet dies „Hillebachsee“. Denn bereits heute stellen wir Ihnen das erste Ausflugsziel vor: Die Wasserski- und Wakeboardanlage von „High Five“ auf dem Hillebachsee in Winterberg-Niedersfeld, Grönebacher Straße 100. In Kooperation mit High Five verlosen wir zwei Mal einen Anfängerkurs fürs Wasserskifahren. Die Gewinner werden wir schon in wenigen Tagen bekannt geben – im Fall der Wasserski- und Wakeboard-Anlage melden sich die Gewinner bitte telefonisch beim Betreiber, um die Gutscheine an dem gewünschten Tag einzulösen.

Wasserski- und Wakeboardfahren

Action, aber auch Erholung – das bietet der Hillebachsee in Niedersfeld für die ganze Familie. So kann man es sich auf der Liegewiese an der Badebucht bequem machen oder aber sich bei diversen Ballsportarten wie Fußball, Beachvolleyball oder Basketball austoben. Ebenfalls vorhanden sind eine kleine Anlage für Skateboarder und ein Abenteuerspielplatz für die Kleinen. Das Highlight für viele Besucher aber ist die Wasserski- und Wakeboard-Anlage, die Jeffrey Meurs vor drei Jahren übernommen hat. Die Anlage selbst gibt es bereits seit neun Jahren, doch hat sich in den vergangenen drei Jahren so einiges dort getan – zum Beispiel im Bereich der Gastronomie. So kann man sein kühles Getränk oder das Essen sowohl im gemütlichen Innenbereich als auch auf der Sonnenterrasse genießen. Die Gastronomie hat täglich bis auf dienstags (Ruhetag) von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die Wasserski- und Wakeboardanlage von 12 bis 20 Uhr. Und hier ist jeder willkommen – von jung bis alt.

Und: „Es sind beides Sportarten, die enorm viel Spaß machen – und die leicht zu erlernen sind“, so Jeffrey Meurs. Empfohlen wird die Anlage ab zehn Jahren. „Das ist aber nur eine Empfehlung. An sich müssen die körperlichen Voraussetzungen erfüllt sein.“ Heißt: Derjenige sollte in der Lage sein, mit Skiern oder dem Wakeboard an den Füßen an Land schwimmen zu können – das kann bereits mit acht Jahren sein, oder aber auch mit zwölf. „Dass man mal ins Wasser fällt, ist völlig normal.“ Daher ist es am wichtigsten: „Keine Hemmungen haben und einfach mal ausprobieren.“ Aber: „Nach dem ersten Mal kann es vorkommen, dass man am nächsten Tag Muskelkater hat“, so der Betreiber.

Zum Start der Serie verlosen wir in Kooperation mit High Five zwei Mal einen Anfänger-Kurs fürs Wasserskifahren. Foto: Ramona Richter / WP

Empfohlen wird zudem, erstmal mit dem Wasserski zu starten und später dann auf das Wakeboard zu wechseln. „Da kann man sich dann weiterentwickeln und beispielsweise über die Rampen fahren.“ Und bevor es zum ersten Mal aufs Board oder die Skier geht, gibt es nachdem sich alle ihre Sachen erhalten haben und umgezogen sind, eine kleine Einweisung, bei der noch einmal erklärt wird, wie man sich auf der Anlage zu verhalten hat.

Tickets buchen

Übrigens: Eine Runde um den See dauert in etwa 1,45 Minuten. Gebucht werden können die Tickets entweder für eine oder gleich zwei Stunden. Maximal können 20 Personen gleichzeitig eine Stunde buchen, „damit keine langen Wartezeiten entstehen“. Buchen kann man die Tickets online unter https://highfive-winterberg.de/. Auf der Homepage finden sich weitere Informationen zur Anlage – im übrigen eine Fünf-Mast-Anlage, passend zum Namen High Five. Ebenfalls gibt es aktuelle News rund um die Anlage auch auf Instagram.

Und wer nur zuschauen möchte (z.B. von der Terrasse aus) oder es etwas gemütlicher mag, macht einen Spaziergang um den rund 1,6 Kilometer langen See oder erkundet diesen mit dem Rad. Der Weg ist asphaltiert und für Kinderwagen, Rollstühle, Gehhilfen oder Bobbycars gut geeignet. Es gibt zudem mehrere barrierefreie Zuwege vom Parkplatz aus. Dieser ist von 9 bis 19 Uhr zahlungspflichtig. Die Stunde kostet 80 Cent.

