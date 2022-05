Wittgenstein: Abgelaufene Medikamente richtig entsorgen

In den meisten Fällen können abgelaufene Medikamente im Hausmüll entsorgt werden, sofern keine besonderen Hinweise im Beipackzettel enthalten sind.

Siegen-Wittgenstein. In Medikamenten, die zu lange aufbewahrt werden, können unerkennbare Gefahren schlummern. Auch beim Entsorgen muss man vorsichtig sein.

Viele Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein gehen unbewusst ein hohes Risiko ein, in dem sie angebrochene oder nicht benötigte Arzneimittel weiter aufbewahren. Die AOK Nord-West warnt jedoch, diese Medikamente auch nach Ablauf des Verfallsdatums einzunehmen. Denn rein äußerlich ist es den Kapseln, Tropfen, Tabletten und Salben meistens nicht anzusehen.

„Auch wenn die Verpackung und das Arzneimittel äußerlich unversehrt aussehen, warnen wir vor der weiteren Einnahme, da abgelaufene Arzneimittel ihre Wirksamkeit verlieren und dann sogar gesundheitsschädlich sein können“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Hinzu kommt, dass diese Medikamente sicher und umweltgerecht entsorgt werden sollten.

Keine Hinweise: Über den Restmüll entsorgen

Aber was passiert mit dem Medikament, wenn es in der Hausapotheke verbleibt und das Haltbarkeitsdatum überschritten wird? Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums sollten Medikamente unbedingt aus der Hausapotheke entfernt werden. Aber wie genau soll und kann entsorgt werden? Was oft nicht bekannt ist: Sofern die Gebrauchsinformation (Beipackzettel) eines Arzneimittels keine speziellen Hinweise für die Entsorgung enthält, können diese über den Restmüll entsorgt werden.

Jedoch nur, wenn der Müll in der Kommune oder im Landkreis verbrannt wird. Auf der Webseite der jeweiligen städtischen Müllabfuhr kann das in Erfahrung gebracht werden. Bei der Restmüll-Entsorgung sollte zudem unbedingt darauf geachtet werden, dass die abgelaufenen Präparate dadurch nicht in die Hände von Unbefugten oder Kindern gelangen können.

Viele Städte und Gemeinden sehen neben der Hausmüllentsorgung weitere Möglichkeiten für eine Entsorgung von Altarzneimitteln vor und bieten zum Beispiel „Medi-Tonnen“, gesonderte Schadstoffsammelstellen und Schadstoffmobile an. Auskünfte dazu erteilen die Städte-/Gemeindeverwaltungen. Da die Regelungen regional in Kommunen und Städten sehr unterschiedlich sein können, bietet die Internetseite www.arzneimittelentsorgung.de eine gute Möglichkeit, unter Angabe der eigenen Postleitzahl den richtigen lokalen Entsorgungsweg zu finden.

