Wittgenstein: Abwechslungsreiches Wetter im November

Viel Sonne, Frost und der erste Schnee: Das Novemberwetter zeigte sich im Wittgensteiner Land sehr abwechslungsreich.

Wittgenstein. Der diesjährige November zeigte sich im Wittgensteiner Land abwechslungsreich – vor allem aber in Bezug auf den Wechsel zwischen Nebel und Sonne. Tiefdruckgebiete waren eher schwach unterwegs und die Niederschläge daher zu gering. Zum 1. Advent brachte der Frühwinter den mittleren und höheren Lagen den ersten Schnee. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de). Mit einer Mitteltemperatur von 1,8 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der Oktober um 0,3 Grad kälter als im Mittel der vergangenen 30 Jahre (1991-2020). Im Vergleich zur „alten Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 war er dagegen 0,7 Grad zu warm. Feudingen erreichte im Schnitt 3,6 und Bad Berleburg 4,2 Grad.

Wie es durchaus öfters in einem November vorkommt, war der Allerheiligentag gleich der mildeste Tag des gesamten Monats. An einigen Stationen war es der einzige Tag mit einer Höchsttemperatur von mehr als 10 Grad, so z.B. in Birkelbach mit 11,2 Grad und in Wingeshausen mit 11,4 Grad. Anschließend schwankten die Höchstwerte in den tiefer gelegenen Orten meist um die Marke von 8 Grad, auf den Bergen wurde es nur noch selten milder als 5 Grad. Mit dem ersten Frost dauerte es in Sassenhausen bis zum 11. des Monats als -0,7 Grad gemessen wurden. Bis zum Monatsende kamen an dieser Station noch elf Frosttage hinzu.

27. November war am kältesten

Die meisten reihten sich an das Monatsende mit dem ersten Besuch des Frühwinters. Die absolut kälteste Temperatur im Nordwesten Deutschlands konnte am Abend des 27. Novembers mit -9,1 Grad in Benfe gemessen werden. Direkt am Erdboden ging es über der frisch gefallenen Schneedecke sogar auf -11,7 Grad in den Keller. Die zu geringen Niederschlagsmengen, die die Monate September und Oktober verzeichneten, setzten sich im November fort. Einzig direkt zu Monatsanfang und dann wieder am 30. November mit dem Tiefdruckgebiet „Christian“ konnten etwas kräftigere Niederschläge gemessen werden. An einigen Wetterstationen kam am Monatsende innerhalb von zwölf Stunden nahezu so viel Regen zusammen wie an den 29 Tagen zuvor zusammengenommen. Letztlich kam Erndtebrück auf 63 Liter pro Quadratmeter und damit wurden nur wenig mehr als die Hälfte der Normalsumme registriert, in Hesselbach waren es 39 und in Dotzlar nur knapp über 30 Liter.

Wenig Windböen

Die ersten Schneeflocken der neuen Saison konnten am frühen Morgen des 23. Novembers in Lagen ab etwa 600 m Höhe beobachtet werden, deutlich mehr wurde der Flockenwirbel in der Nacht zum 27. und reichte auch bis fast in die tiefsten Täler hinab. Maximal erreichte die Schneedecke am letzten Tag des Monats rund 10 Zentimeter, Wind und Regen ließen diese aber bereits wieder leiden. Der Wind war über weite Strecken des Monats ein ruhiger Geselle. So kam die Wetterstation Benfe nur auf eine mittlere Böengeschwindigkeit von 5,8 km/h. Windigster Monat des bisherigen Jahres war der Mai, welcher im Schnitt 8 km/h in den Windmesser wehte. Letztlich erlebte Wittgenstein damit in diesem Herbst nur einen richtigen Sturm.

„Ignatz“ am 21. Oktober war allerdings durchaus ein unangenehmer Geselle. Die Sonne hingegen erfüllte ihr Soll nahezu perfekt. 44 Stunden auf dem Kahlen Asten sind je nach Vergleichszeitraum ein bis drei Stunden weniger als üblich. Besonders die Tage zwischen dem 9. und 12. November machten mit viel Sonne auf sich aufmerksam. In den Tälern des Wittgensteiner Landes waberte allerdings zeitweise dichter Nebel und Hochnebel und bei der Fahrt vom Tal auf den Berg waren teilweise beeindruckende Blicke möglich.

