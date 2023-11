Wittgenstein: Adventsmarkt, Weinprobe und Comedy

Adventszauber in der Schwarzenauer Mühle: Auch in diesem Jahr findet er wieder statt.

Wittgenstein Am Wochenende, 17. bis 19. November, ist in Wittgenstein einiges los. Unter anderem starten die Adventsmärkte. Hier kommen die Tipps.

Endlich wieder Wochenende! Damit ist es an der Zeit für unsere Freizeittipps für die Zeit vom 17. bis 19. November.

Weinprobe in Oberndorf

Mein Tipp für Sie geht in dieser Woche nach Oberndorf. Dort findet am Samstag die alljährliche Weinprobe des Fördervereins des Schieß- und Schützenvereins Oberndorf ab 20 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus statt. Dort werden Hans und Laura Simon vom Weingut Hans Simon aus Zell-Kaimt an der Mosel ihre Weine vorstellen. Eine Anmeldung ist notwendig und kann bei Vorstandsmitgliedern des Schützen- oder Fördervereins oder über info@ssvoberndorf.de erfolgen.

Adventsstimmung in Wittgenstein

Viel Spaß für die ganze Familie gibt es sicherlich bei den ersten Adventsmärkten in der Region: Am Samstag findet von 12 bis 18 Uhr der 3. Adventszauber in und an der Schwarzenauer Mühle statt. Hier warten neben zahlreichen Ständen für Deko, Handgemachtes und Co. auch ein Nikolaus und ein Feuerspucker auf die Besucher. Am Sonntag startet um 13 Uhr dann der voradventliche Markt auf dem Förstershof in Weidenhausen. Die Stände bieten bis 18 Uhr selbst hergestelltes Kunsthandwerk, Advents- und Weihnachtsschmuck, Leckereien sowie gut erhaltener Trödel und Second-Hand-Schätze.

Livemusik und Comedy

Auf der Bühne ist am Freitag der Arfelder Poetry-Slammer Tobias Beitzel zu sehen. Um 20 Uhr startet sein Comedyprogramm „Dorfkind“ in der Aula der Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach. Karten gibt es unter anderem unter der 02735/7670.

„Feel Collins – The Music of Genesis & Phil Collins“ gibt es am Sonntag ab 20 Uhr in Habbels Kulturbühne in Schmallenberg. Karten können auch noch an der Abendkasse (17 Euro) gekauft werden.

