Wittgenstein: Alles ist bereit für die Bundestagswahl

Briefwahl in Bad Berleburg 2021

Die Post stellt in Wittgenstein tausende Briefe mit den Wahlbenachrichtigungen zu. Auch das Unternehmen hat sich auf mehr Briefwähler eingestellt.

Wittgenstein. Die Zusteller von Deutsche Post DHL liefern in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl am 26. September 2021 an die Wahlberechtigten aus. Rund 15.612 Wahlbenachrichtigungen entfallen auf Bad Berleburg, auf Bad Laasphe kommen 11.073 und für die Kommune Erndtebrück sind es 5736 Wahlbenachrichtigungen.

„Wir haben uns intensiv auf diese Bundestagswahl vorbereitet und sind uns der Verantwortung bewusst“, sagt Niederlassungsleiterin Vera Guderian von der Deutschen Post. Über 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, wobei der Anteil an Briefwählern stetig steigt. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwähler bei 28,4 Prozent, 1994 lag er bei 13,4 Prozent . Die Briefwahl bietet dem Wähler Flexibilität, um zum Beispiel bei urlaubsbedingter oder beruflicher Abwesenheit die Stimmabgabe sicherzustellen.

Deutsche Post rechnet mit Zunahme der Briefwähler

Angesichts der anhaltend gebotenen Infektionsschutzmaßnahmen zu Covid-19 rechnet die Deutsche Post mit einer weiteren Zunahme. Seit Wochen laufen die Sortierzentren der Deutschen Post auf Hochtouren. „Die Mitarbeitenden sind präzise geschult, die Wahlbenachrichtigungen, die Briefverkehre zur Anforderung und Auslieferung von Wahlbriefunterlagen sowie die Wahlbriefe pünktlich und zuverlässig zuzustellen“, sagt Niederlassungsleiterin Guderian. Der Versand von Wahlunterlagen und Wahlbriefen läuft nach höchsten Qualitäts- und Datenschutzstandards ab.

In den Briefzentren der Deutschen Post werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung aller Wahlbenachrichtigungen präzise vorbereitet und erfasst. Sind Briefkästen und Klingel beim Empfänger dann noch gut erkennbar und richtig gekennzeichnet, können die Postboten die wichtige Post zuverlässig zustellen.

Online anfordern

Briefwahlunterlagen können z.B. durch Ankreuzen auf der Wahlbenachrichtigung oder vielfach auch online bei der Gemeinde des Hauptwohnortes angefordert werden. Die Briefwahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschein, einem amtlichen Stimmzettel des jeweiligen Wahlkreises, einem amtlichen Stimmzettelumschlag, einem amtlichen - roten - Wahlbriefumschlag und einem ausführlichen Merkblatt für die Briefwahl.

Den roten Wahlbrief abschließend in einen der 110.000 Briefkästen der Deutschen Post einwerfen, fertig ist die Briefwahl. Damit der Wahlbrief rechtzeitig dem Wahlamt zur Auszählung der Stimmen vorliegt, empfehlen wir, ihn spätestens drei Werktage vor der Wahl in einen Briefkasten der Deutschen Post einzuwerfen oder in einer unserer Filialen abzugeben.

Mit der Deutschen Post innerhalb Deutschlands ist dies für Wähler portofrei. Weitere Informationen unter: www.deutschepost.de/briefwahl.

