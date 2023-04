Wittgenstein: Arbeitslosigkeit auf höherem Niveau als 2022

Wittgenstein. Die April-Quote im Altkreis liegt bei 4,3 Prozent, die Frühjahrsbelebung fällt weniger stark aus. So möchte die Arbeitsagentur gegensteuern.

Die Arbeitslosigkeit in Wittgenstein hat sich im Monat April weiter verringert. Die Quote für den Altkreis sank gegenüber dem Vormonat März von 4,5 auf 4,3 Prozent (April 2022: 3,8 Prozent) und liegt mit Blick auf den gesamten Wirtschaftsraum Siegen-Wittgenstein/Olpe voll im Trend. Die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung verringerte sich konkret um 61 auf 949 Personen. Zugleich ist der Bestand an Arbeitsstellen um zehn Stellen auf 349 gesunken. Noch niedriger liegen die Quoten mit 4,1 Prozent im südlichen Siegerland und im Kreis Olpe, im Raum Siegen dagegen deutlich höher bei 5,8 Prozent.

„Im April ist die Arbeitslosigkeit erneut leicht gesunken und setzt die Entwicklung des Vormonats fort, jedoch vergleichsweise verhalten“, heißt es im Arbeitsmarkt-Bericht der Agentur für Arbeit in Siegen. „Vergleicht man die Arbeitslosenzahlen für den Monat April diesen Jahres mit dem der Vorjahre, so fällt auf, dass der saisonübliche Rückgang für die Jahreszeit und die damit zu erwartende Frühjahrsbelebung weniger stark ausfällt.“

Auch Langzeit-Arbeitslosen eine Chance geben

„Um dem Fachkräftebedarf gerecht zu werden, bedarf es neben der Berücksichtigung von Aspekten wie Einwanderung oder erhöhter Frauenerwerbsbeteiligung auch der Unterstützung von älteren Beschäftigten, damit diese möglichst lang die Arbeitswelt bereichern“, erklärt dazu Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen. „Neben der Rekrutierung durch Ausbildung und der Qualifizierung von Beschäftigten spielt auch die eigene Attraktivitätssteigerung für Unternehmen eine wichtige Rolle“ Beides sei „Treiber für die Sicherung von Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“.

Dabei sei es auch wichtig, Menschen, die nicht auf den ersten Blick allen Ansprüchen für eine konkrete Stelle genügen, eine Chance zu geben und diese aktiv bei der Aufnahme einer Beschäftigung zu unterstützen, sagt Christoph Sczudlik, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Siegen-Wittgenstein. Nur so könnten sie „ihr volles Potenzial entfalten“.

