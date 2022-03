Wittgenstein: Arbeitslosigkeit steigt auf 949 Personen

Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur: „Angesichts der auch in diesem Monat sinkenden Zahl von Arbeitslosen blicken wir weiterhin vorerst optimistisch in die erste Jahreshälfte.“

Wittgenstein. Die Arbeitslosenquote im Altkreis beträgt im Februar 4,2 Prozent. Warum Frauen in den Corona-Jahren weniger von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Im Februar endet das zweite Jahr in Folge, das durch die Corona-Pandemie geprägt wurde. „Das Vor-Corona-Niveau haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, aber angesichts der auch in diesem Monat sinkenden Zahl von Arbeitslosen blicken wir weiterhin vorerst optimistisch in die erste Jahreshälfte. Die Folgen des aktuellen Konflikts auf den Arbeitsmarkt bleiben abzuwarten“, berichtet Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur.

Den internationalen Frauentag am 8. März nahm die Agentur für Arbeit Siegen als Anlass, die Entwicklungen von Männern und Frauen in der Arbeitslosigkeit zu vergleichen. „Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Frauen in den letzten zwei Corona-Jahren weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen waren als die Männer“, erklärt die Expertin. Bei den Männern stieg die Zahl der Arbeitslosen mit Beginn der Pandemie stark an, ging dann aber auch ebenso kräftig wieder zurück. Im Vergleich dazu fiel der Anstieg bei den Frauen deutlich geringer aus. „Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen verstärkt im Dienstleistungssektor tätig sind. Allein im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Sozialwesen sind ein Drittel (33,9 Prozent) aller Frauen in der Region beschäftigt“, ergänzt sie.

78 neue Arbeitsstellen im Februar gemeldet

Im Geschäftsstellenbezirk Bad Berleburg ist die Arbeitslosigkeit ist von Januar auf Februar um 47 auf 949 Personen gestiegen. Das waren 67 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Februar 4,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,5 Prozent. Dabei meldeten sich 181 Personen neu oder erneut arbeitslos, 27 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitigbeendeten 140 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 370 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 67 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 253 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 26 Stellen auf 374 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 131 Arbeitsstellen mehr.

Arbeitgeber meldeten im Februar 78 neue Arbeitsstellen, 20 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 132 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 23.

