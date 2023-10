Wittgenstein: Betrüger haben es auf Senioren abgesehen

In Wittgenstein haben es unbekannte Täter auf Senioren abgesehen.

Wittgenstein. Unbekannte Täter haben eine Seniorin in Niederlaasphe um 400 Euro gebracht – leider kein Einzelfall.

Die Meldung des Diakonischen Werkes Wittgenstein verbreitete sich schnell in den sozialen Medien: Ein Mann soll sich derzeit als Mitarbeiter des Diakonischen Werks ausgeben. „Er behauptet, andere Mitarbeitende seien bekannt dafür, Patienten zu beklauen und verlangt Auskunft darüber, wie viel Bargeld aktuell im Haus ist.“ Das Diakonische Werk weist daraufhin, dass ihre Mitarbeiter in „keinem Fall“ den Barbestand ihrer Patienten abfragen und raten daher zur Vorsicht. Und eine Nachfrage bei der Polizei zeigt: Es gab in den vergangenen Tagen gleich mehrere Delikte zum Nachteil von Senioren.

Unter anderem klingelte am Montag ein unbekannter Täter an die Tür einer Seniorin in Niederlaasphe. „Er sagte ihr, dass noch eine Forderung aus der Pflegebetreuung offen sei“, berichtet Polizeipressesprecher Stefan Pusch. Der Unbekannte forderte von der Frau daraufhin rund 400 Euro. Geld, das die Seniorin auf Drängen des Täters zusammensuchte und ihm übergab.

Noch am gleichen Tag ereignete sich ein weiterer Vorfall mit dieser Masche – dieses Mal in Erndtebrück. Dort forderte der Unbekannte von einem Senior ebenfalls für eine angeblich offene Forderung aus der Pflegebetreuung 800 Euro. „Der Senior aber bemerkte, dass hier etwas nicht stimmt und verwies den Unbekannten des Hauses“, so Pusch.

Ein weiterer Fall in Erndtebrück

Einen Tag später klingelte erneut ein unbekannter Täter bei einem Senior – dieses Mal gab er sich als Mitarbeiter des Diakonischen Werkes aus. „Er sagte, dass einige Mitarbeiter für Diebstähle bekannt seien und er, wenn vorhanden, Geld und wertvolle Gegenstände daher in Sicherheit bringen wolle.“ Eine Masche, auf die der Senior zum Glück nicht hereinfiel. Ob es sich bei allen drei Fällen um den gleichen Täter handelt, „können wir derzeit nicht ausschließen“, so Pusch.

Für die Diakonie ist es ein ärgerlicher Vorfall. „Ich war ganz erschrocken“, sagt Tanja Baldus von der Verwaltungsleitung der Diakonie am Standort Bad Berleburg. Eine Mitarbeiterin hatte über den Vorfall berichtet. „Uns war es sehr wichtig, die Bevölkerung davor zu warnen“, so Baldus. „Gerade bei Menschen, die hilfe- und pflegebedürftig sind – das verärgert mich sehr.“

