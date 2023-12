Wittgenstein: Corona-Infektionen „steigen moderat“

Wittgenstein Unter die Grippe- und Erkältungsinfektionen mischen sich wieder mehr Corona-Infektionen. Das ist die aktuelle Lage in Wittgenstein.

In den vergangenen Wochen hört man es im Umfeld immer wieder: Corona-Erkrankungen treten wieder vermehrt auf. Wie ist die aktuelle Lage in Wittgenstein? „Bei den Corona-Infektionen bemerken wir in der Vamed-Klinik Bad Berleburg seit September einen moderaten Anstieg“, sagt Dr. Karim Bou-Nassif, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin in der Vamed-Klinik Bad Berleburg und Facharzt für Kardiologie. „Zu schweren Verläufen kommt es glücklicherweise nur noch in Einzelfällen.“

Die Corona-Schutzverordnung ist am 28. Februar dieses Jahres ausgelaufen – seit dem gibt es keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und auch keine Testpflicht mehr. Wer dennoch sichergehen möchten, dass bei Erkältungs- oder Grippesymptomen keine Corona-Infektion vorliegt, kann sich freiwillig testen lassen. Eine Corona-Schutzimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) Personen ab 60 Jahren, am besten in Kombination mit einer Grippeimpfung. Auch die VAMED-Klinik Bad Berleburg bietet weiterhin Covid-Impfungen an.

Bei Krankheitssymptomen nur mit FFP2-Maske in die Klinik

Auch wenn es keine offiziellen Schutzmaßnahmen mehr gibt, informiert das Robert-Koch-Institut und spricht Empfehlungen aus. Diese sind vor allem für Risikopatienten und den Gesundheitssektor wichtig. „Unsere Corona-Schutzmaßnahmen richten sich weiterhin nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und werden der jeweiligen Situation bei Bedarf angepasst“, sagt Bou-Nassif weiter. „Zusätzlich weisen wir im Klinikgebäude auf die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen hin und bitten alle Patienten, Besucher und Mitarbeiter darum, die Klinik bei Krankheitssymptomen wie Husten oder Schnupfen nur mit FFP2-Maske zu betreten oder – im Falle von Angehörigen – auf nicht-notwendige Besuche zu verzichten.“

