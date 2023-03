Wittgenstein: Das bedeutet der Streik im ÖPNV für die Region

Bad Berleburg. Laut Verkehrsbetriebe Westfalen Süd sind zahlreiche Bus-Verbindungen vom Streik betroffen. Der Unterricht in den Schulen findet normal statt.

Die Gewerkschaften ver.di und EVG haben für Montag, 27. März, einen großangelegten gemeinsamen Warnstreik im Verkehrsbereich angekündigt. „Dieser Warnstreik wird voraussichtlich auch den Busverkehr in Siegen-Wittgenstein und Olpe beeinträchtigen“, heißt es auf der Homepage der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (https://www.vws-siegen.de/).

„Die Auswirkungen auf den Fahrplan in unserer Region werden sich allerdings in einem überschaubaren Rahmen bewegen, da ein Großteil der Fahrleistungen in unserem Verkehrsgebiet von privaten Busunternehmen erbracht wird, die vom aktuellen Tarifstreit nicht betroffen sind. Rund 20 Prozent der Fahrplanleistung könnte allerdings dennoch vom Streik betroffen sein, so dass am Montag jederzeit mit Ausfällen, Verspätungen und gegebenenfalls vollen Bussen zu rechnen sein wird. Dies betrifft insbesondere den Verkehr in Wittgenstein und im Sauerland, da dort zahlreiche Linien in unserem Auftrag von der Westfalenbus GmbH gefahren werden.“

Unterricht findet statt

Und auch das Bad Berleburger Johannes-Althusius-Gymnasium erinnert auf seiner Homepage noch einmal an den bevorstehenden Streik. „Aufgrund des Warnstreiks am Montag muss auch in Bad Berleburg mit Einschränkungen bei der Schülerbeförderung gerechnet werden. Im Busverkehr betrifft dies Verbindungen, die im Auftrag der VWS von der Westfalenbus GmbH (eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG) gefahren werden. Im Schienenverkehr kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen kommen, da möglicherweise Stellwerke oder Leitstellen der Deutschen Bahn AG von dem Streik betroffen sein werden.“

Der Unterricht am JAG findet dennoch planmäßig statt. „Die Durchführung des Präsenzunterrichtes Verfahren ist mit dem Schulträger und den weiterführenden Schulen Berleburgs abgestimmt“, heißt es auf der Homepage. Und auch die Realschule teilt mit: „Die Busse fahren nach Plan. Bei einem eventuellen Ausfall einzelner Busse (Westfalenbus) bitten wir Sie, sich zu Fahrgemeinschaften zusammen zu schließen.“

Auf der Homepage der Realschule Erndtebrück heißt es: „Zur Zeit haben wir keine genauen Informationen der Verkehrsbetriebe, inwieweit unsere täglichen Bus-/Bahnlinien betroffen sind. Sollten wir im Laufe des Tages benachrichtigt werden, teilen wir Ihnen dieses an dieser Stelle mit. Wir möchten Sie bitten, wenn möglich auf die Züge auszuweichen, wenn auch erst zur zweiten Stunde.“

Alle Verbindungen im Überblick

Welche Linien in Wittgenstein genau betroffen sind, haben die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd auf ihrer Homepage aufgelistet. Die Liste ist online aufrufbar unter https://www.vws-siegen.de/fahrplan/fahrplanaenderungen/.

Aber auch Zugverbindungen sind von dem Streik am Montag, 27. März, betroffen. Inwieweit die Menschen im Wittgensteiner Land davon betroffen sind, erfahren sie auf der Homepage er Hessischen Landesbahn unter https://hlb-online.de/fahrplaene-tarife/fahrgastinfos/.

