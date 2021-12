Wittgenstein: Das ist mit dem „Digitalum unterwegs“ geplant

Wittgenstein. Wittgenstein: Das „Digitalum unterwegs“ erhält den zweiten Regionale-Stern. Andreas Kurth über die Ziele und den aktuellen Stand des Projektes.

Die Digitalisierung erlebbar in die Städte und Dörfer der Region bringen – das ist das Ziel der Digitalum Wittgenstein gGmbH. Und wie ginge das besser, als mit einem mobilen Digitalum? Erst vor wenigen Wochen wurde die Idee „Digitalum unterwegs“ im Rahmen der Leader-Auftaktveranstaltung im Hotel Ederhöhe in Erndtebrück vorgestellt. Seitdem ist einiges passiert. Doch was ist eigentlich das Digitalum unterwegs? Wem dient es und wie soll es funktionieren? Und: Wann wird es das „Digitalum unterwegs“ geben? Andreas Kurth, Geschäftsführer der Digitalum Wittgenstein gGmbH hat Antworten auf diese Fragen.

Die Idee

„Im vergangenen Jahr hat Jun.-Prof. Dr. Thomas Ludwig von der Universität Siegen in einer Machbarkeitsstudie die Idee eines digitalen Qualifizierungszentrums mit dem Ansatz der Breitendigitalisierung für uns untersucht“, so Kurth. Dabei ging es unter anderem um die Fragen: Welche Unterstützungsanforderungen haben Unternehmen und Institutionen im Bereich der Digitalisierung? Wo existieren aktuelle Herausforderungen und Probleme? Wie können nachhaltige Strukturen einer Unterstützungsmöglichkeit aussehen? „Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass Herausforderungen bei allen Akteuren existieren und dass vor allem ein Bedarf an Orientierungswissen, technischen Möglichkeiten und konkreten Qualifizierungsinhalten besteht.“ Klar wurde auch: „Wenn man den Grundgedanken der Breitendigitalisierung umsetzen möchte, wird neben einem stationären Gebäude auch eine mobile Einheit in Form eines Fahrzeuges benötigt. So können dezentral gelegene Ortschaften mit weniger mobilen Zielgruppen wie Kindern, Jugendliche und Senioren erreicht werden.“

Die Ausstattung

Ausgestattet werden soll der Bus mit unterschiedlichen Technologien wie z. B. 3D-Drucker, Virtual-Reality-Brille, 360°-Kameras, Greenscreen, Drohnen, 3D-Scanner, Podcast-Studio und Programmierplätzen. „Es soll so ein Ort der Begegnung und Beteiligung geschaffen werden, an dem die Menschen der Region Digitalisierung vor Ort „ausprobieren“ können. Es sollen kreative und innovative Bildungsangebote geschaffen werden, mit denen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren auf einfache und für sie greifbare Weise mit Digitalisierung in Berührung kommen, ein Verständnis für die Chancen und Risiken neuer Technologien aufbauen können und für den Umgang und die Anwendung befähigt werden“, so Kurth.

Im Hinblick auf die generelle Vision des Digitalum – als digitales Qualifizierungszentrum mit einem größeren Standort – soll das „Digitalum unterwegs“ „flexibel und auf kurzen Wegen wichtige Vorarbeiten leisten und die bereits gewonnenen Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie vertiefen und erweitern“. „Die mit Hilfe des mobilen Digitallabors entwickelten und durchgeführten Bildungsangebote werden maßgeblich dazu beitragen, die Vision der Breitendigitalisierung in der Praxis zu erproben und die Anforderungen an einen festen Standort und dessen bauliche sowie inhaltliche Konzeption weiter zu schärfen.“

Der Zeitrahmen

Das „Digitalum unterwegs“ wird mit Mitteln der Leader Region Wittgenstein umgesetzt. Der Vorstand hatte am 22. November die entsprechende Projektförderung beschlossen. Nun sind die Fördermittel über die Bezirksregierung zu beantragen. „Sobald der offizielle Förderbescheid bei uns eingegangen ist, können wir richtig loslegen. Bis dahin gilt es, die Idee in unseren Köpfen weiterzuentwickeln. Um nicht einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ zu riskieren, welcher mit der Kürzung von Fördermitteln verbunden wäre, können wir bis zur Bewilligung aber noch keine Aufträge z.B. für die Konzeption der Bildungsangebote oder den Fahrzeugumbau vergeben“, sagt der Geschäftsführer. „Unser Ziel ist es, das Fahrzeug im Frühjahr umzubauen und die Bildungsangebote zu entwickeln.“ Sollte dann alles in Ordnung sein, könnte das „mobile Digitallabor“ bereits im Sommer durch Wittgenstein fahren.

Zweiter Regionale-Stern

Zum 1. Oktober 2021 wurde die Projektidee „Digitalum unterwegs“ bei der Südwestfalen Agentur für die Regionale 2025 eingereicht. „Der Beirat der Regionale hat in seiner Sitzung vom 7. Dezember über unser Vorhaben beraten und es mit dem zweiten Stern ausgezeichnet. Sobald ein Fördermittelbescheid vorliegt, erhält das Projekt den dritten Stern“, freut sich Kurth.

Kosten und Laufzeit

Das Projekt hat eine Laufzeit bis November 2023. In dieser Zeit entstehen Gesamtausgaben von ca. 215.000 Euro, welche mit 65 Prozent (139.750 Euro) durch die Leader Region Wittgenstein gefördert werden.

Den Eigenanteil in Höhe von 33 Prozent (75.250 Euro) leisten die 15 Gesellschafter der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein