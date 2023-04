Wittgenstein. Das Frühlingsrätsel der Westfalenpost und der Sparkasse Wittgenstein ist beendet und die zehn Gewinner stehen fest. Das sind die Glückspilze.

Traditionell werden in der Osterzeit bunt gefärbte Eier versteckt und gesucht. Alle aufmerksamen Leserinnen und Leser haben in den vergangenen Wochen genau solche bunten Ostereier gesucht – aber nicht im Garten, sondern in der Zeitung. Die Eier hatten sich zwischen den Zeilen oder neben Fotos in unserer Heimatzeitung versteckt. Insgesamt 16 Stück, manchmal nur eins am Tag, manchmal mehrere oder auch mal keines. Wer alle Eier entdeckt, sich die Buchstaben und die richtige Reihenfolge notiert hat, der erhält das Lösungswort. In diesem Jahr war es Frühlingszauber – mit „ue“ statt „ü“ geschrieben. Jetzt stehen die Gewinner des traditionellen Frühlingsrätsels, das die Heimatzeitung gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein veranstaltet, fest.

Es sind 178 richtige Lösungen eingegangen

Insgesamt 178 richtige Einsendungen sind bis zum Teilnahmeschluss am 19. April eingegangen. Lars-Peter Dickel, Leiter der Lokalredaktion Wittgenstein, ist erleichtert: „Ich wusste bis zum Einsendeschluss nicht, ob es tatsächlich geklappt hat, dass auch zehn Wittgensteiner mitgemacht haben.“ Die zehn glücklichen Gewinner wurden per Losverfahren ausgewählt und zur Preisübergabe in die Sparkasse Wittgenstein eingeladen.

Ebenso traditionell wie das Frühlingsrätsel ist die Partnerschaft der Westfalenpost mit der Sparkasse Wittgenstein. „Wir wirken in Wittgenstein, für Wittgenstein und engagieren uns darüber hinaus beide für die Heimat“, sagt Andreas Droese von der Sparkasse Wittgenstein über die erfolgreiche Zusammenarbeit. „Die Partnerschaft mit der Sparkasse funktioniert so gut, dass wir sie weiter fortsetzen“, stimmt Lars-Peter Dickel zu.

Für die Gewinner des Frühlingsrätsels gibt es Genusspakete oder 50 Euro

Alle zehn Gewinner sind zur Preisverleihung gekommen oder haben eine Vertretung geschickt. Fest steht: Jeder der Anwesenden hat etwas gewonnen. Aber es wird noch einmal spannend. Denn was genau jeder gewinnt, wird vor Ort ausgelost. „Im Hut sind die Namen der Gewinner und wir ziehen im Wechsel, wer welchen Preis bekommt“, erklärt Lars-Peter Dickel das weitere Verfahren.

Zu gewinnen sind fünf Genusspakete aus dem Hofladen Sauerland mit regionalen Spezialitäten wie Pralinen, Himbeerbalsamico, Plätzchen, Likör und weiteren Leckereien. Jedes Paket ist unterschiedlich zusammengestellt und damit ganz individuell. Oder es gibt fünfmal 50 Euro zu gewinnen, in bar direkt auf die Hand, gesponsert von der Sparkasse Wittgenstein. Dazu gibt es für jeden Gewinner das Jubiläumsspiel der Westfalenpost, „Willis Nachrichten-Dschungel“, noch obendrauf. „Damit gibt es sehr lustige Abende. Man muss ein bisschen was über die Region wissen und es hilft auch, wenn man etwas Zeitung liest“, erklärt Lars-Peter Dickel. Die Gewinner können also mit vollen Händen nach Hause gehen.

Ein Genusspaket gewonnen haben Andreas Hofmann, Elisabeth Kunz, Selina Althaus, Markus Vetter und Frederic Meier. Jeweils 50 Euro gehen an Monika Scholz, Karl-Christoph Sonneborn, Andreas Strack, Inge Lorke und Anke Hoffmann-Richter.

Teilnahme am Gewinnspiel nur noch digital möglich

Die Idee, Ostereier in der Zeitung zu verstecken, ist nicht neu, sondern hat es schon einmal gegeben. Und den aufmerksamen Leserinnen und Lesern entgeht nichts. „Das ein Ei doppelt versteckt war, sollte nicht passieren, aber es ist passiert“, sagt Lars-Peter Dickel, „Schön, dass das Rätsel trotzdem immer alle lösen können.“ Neu war allerdings, dass die Teilnahme in diesem Jahr nur noch digital und nicht mehr per Postkarte möglich war. Das haben einige Leserinnen und Leser bedauert. Aber hier geht die Heimatzeitung mit der Zeit und setzt auf E-Mail und Internet – was, wie man sieht, auch funktioniert. „Das erste Mal rein digital und es hat gut geklappt“, sagt Andreas Droese. Alle, die nicht gewonnen haben, brauchen aber nicht traurig sein – denn das nächste Rätsel mit Gewinnchance kommt bestimmt.

