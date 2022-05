Wittgenstein: Das sind die Schützenfeste 2022

Wittgenstein. Die Schützenfest-Saison startet: Das sind die geplanten Schützenfeste in ganz Wittgenstein 2022. Die WP startet dazu eine besondere Aktion.

Für viele Menschen in Wittgenstein ist es die fünfte Jahreszeit: Die Schützenfest-Saison steht in den Startlöchern – nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird endlich wieder gemeinsam gefeiert, getanzt und voller Spannung das Vogelschießen beobachtet. Bereits am 20. Mai startet in Glashütte das erste Traditionsfest in Wittgenstein. Die Freude ist groß – bei den Vereinen und den Besuchern. Doch wann und wo wird in Wittgenstein das Traditionsfest gefeiert? Hier finden Sie eine Übersicht.

„Die Motivation ist hoch“, sagt Joschua Haßler vom Schützenkreis Wittgenstein auf Nachfrage der Lokalredaktion. „Die Vorbereitungen sind je nach Verein und individuellem Festtermin unterschiedlich weit vorangeschritten. Alle Vereine im Schützenkreis wollen nach meinem bisherigen Kenntnisstand ihr Fest normal durchführen.“

Lesen Sie auch: Schützenjubiläum: Schwarzenau feiert ein ganzes Jahr lang

Kleine Abänderungen gebe es natürlich (unabhängig von Corona) überall mal. Während in Müsse noch überlegt wird, ob das Schützenfest drei oder zwei Tage lang dauert, steht in Berghausen fest, dass es den Schützenfest-Freitag nur noch alle fünf Jahre geben wird. Das teilt der Schützenverein Berghausen 1905 auf seiner Facebookseite mit. „Aber wenn selbst in München das Oktoberfest stattfindet, möchten auch wir wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren“, sagt Haßler.

Übersicht aller Feste

Insgesamt 24 Ortschaften werden in den kommenden Wochen in Wittgenstein ihr Traditionsfest feiern. (Sollten wir hierbei ein Fest vergessen haben, teilen Sie es uns bitte mit, um die Liste zu aktualisieren.) Eine Übersicht aller Feste:

Glashütte: 20. bis 22. Mai

Elsoff: 28. bis 29. Mai

Schüllar-Wemlighausen: 3. bis 5. Juni

Birkelbach: 10. bis 12. Juni

Fischelbach: 17. bis 19. Juni

Schießverein Erndtebrück: 18. Juni (Vogelschießen am 26. Mai)

Hemschlar: 18. Juni

Benfe: 24. bis 26. Juni

Herbertshausen: 25. bis 26. Juni

Wunderthausen: 25. bis 26. Juni

Saßmannshausen-Bermershausen-Holzhausen: 1. bis 3. Juli

Bad Berleburg: 1. bis 3. Juli (Jungschützenfest am 28. Mai)

Erndtebrücker Schützenverein: 8. bis 10. Juli (Kaiserschießen am 2. Juli)

Bad Laasphe: 8. bis 10. Juli

Oberndorf: 15. bis 17. Juli

Berghausen: 17. bis 17. Juli (Jungschützenfest am 21. Mai)

Zinse: 22. bis 23. Juli

Schwarzenau: 22. bis 24. Juli

Wingeshausen: 22. bis 24. Juli

Birkefehl: 30. bis 31. Juli

Feudingen: 5. bis 7. August

Müsse: 12. bis 13. August

Girkhausen: 12. bis 14. August

Leimstruth: 19. bis 20. August

Die Heimatzeitung wünscht allen Schützen ein sicheres Auge, eine ruhige Hand und „Gut Schuss“.

Aktion der Heimatzeitung

Während am kommenden Wochenende, 14. Mai, die Schwarzenauer Schützen mit ihrem Festkommers zum 100-jährigen Bestehen – inklusive großem Zapfenstreich – einen ersten Vorgeschmack auf die anstehende Schützenfestsaison geben, startet ab Montag, 16. Mai, auch die Bewerbungsphase für die Schützenvereine auf www.wp-koenigin.de. Die Heimatzeitung sucht auch in diesem Jahr wieder die Schützenkönigin des Jahres, die WP-Schützenkönigin 2022. Alle Schützenvereine der Region sind eingeladen, sich mit ihren Vereinsaktivitäten, besonderen Momenten und natürlich den Majestäten zu präsentieren. Hierbei warten wieder attraktive Preise. Jede gewählte Regionalkönigin erhält 500 Euro und 120 Liter Veltins.

Lesen Sie auch: Berleburg: Emotionaler Abschied und Neues beim Schützenfest

Die Onlineabstimmung für den Schützenköniginnen-Wettbewerb startet mit der Qualifikationsphase am 21. September um 10 Uhr. Hier kann bis zum 7. Oktober um 10 Uhr je Schützenverein täglich abgestimmt werden. Schützenvereine, die sich vorab noch nicht angemeldet, hatten, können dies auch während der Qualifikationsphase tun.

Vom 7. bis zum 11. Oktober findet dann das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Königinnen pro Region im WP-Verbreitungsgebiet statt. Die Siegerinnen werden am 14. Oktober zunächst in der Lokalzeitung veröffentlicht, nachmittags am selben Tag folgt die Veröffentlichung der Platzierungen auf der Website. Die WP-Königin des gesamten Verbreitungsgebiets wird dann am 23. Oktober im Rahmen des Festakts gekürt und natürlich auch in ihrer Heimatzeitung bekanntgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein