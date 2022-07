Wittgenstein: Die Schützenkönige und Königinnen 2022

Wittgenstein. Endlich wird in Wittgenstein wieder um die Königswürde der heimischen Schützen geschossen. Das sind die bisher ermittelten Königspaare 2022.

Endlich wieder Schützenfest in Wittgenstein – nach zwei Jahren werden in Wittgensteins Ortschaften neue Regenten ermittelt und gebührend gefeiert. Hier eine Übersicht der bisher ermittelten Schützenkönige und -königinnen. Die Berichte zu den einzelnen Schützenfesten sind in den Ortsnamen verlinkt.

Glashütte:Jan Benfer und Sarah Jane Reuter

Die Konkurrenten und das Königspaar auf einem Bild: Matthias und Cornelia Künkel, Sarah Jane Reuter und Jan Benfer (von links). Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Elsoff: Felix Marburger und Ina Schanze

Das Elsoffer Schützenkönigspaar 2022: Felix Marburger und Ina Schanze. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Schüllar-Wemlighausen: Kurt und Vanessa Frank

Königspaar Kurt und Vanessa Frank aus Schüllar-Wemlighausen. Foto: Heinz Althaus

Birkelbach: Heiko und Claudia Strack

Schützenkönigspaar Claudia und Heiko Strack Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Fischelbach: Marcel Wick und Klara Krones

Marcel Wick ist neuer Schützenkönig in Fischelbach (2022) Foto: Marie-Christin Müller / WP

Schießverein Erndtebrück: Kaiser Günter Schmidt, Königin Lara Althaus, Jugendkönig Bastian Roggenkamp

Der Schießverein Erndtebrück krönte beim Schützenfest am Samstagabend drei neue Regenten (von links): Jugendkönig Bastian Roggenkamp, Schützenkönigin Lara Althaus und Kaiser Günter Schmidt. Foto: Schießverein Erndtebrück / WP

Hemschlar: Milo Bald

Schützenfest Hemschlar: Milo Bald ist König. Foto: Ramona Richter / WP

Bad Berleburg: Sebastian Kargl und Mareike Brandt

Das neue Schützenkönigspaar: Mareike Brandt und Sebastian Kargl bei der Krönung vor dem Musikzelt. Beide setzten langjährige Familientraditionen fort und erfüllen sich ein gegenseitiges Versprechen aus Kindertagen. Foto: Peter Kehrle (peter@fotogeist.de) www.fotogeist.com / WP

Bermershausen/Saßmannshausen/Holzhausen: Andreas Scheuer und Ingrid Bohner

Der neue Schützenkönig Andreas Scheuer mit seiner Königin Ingrid Bohner und Eddie Steinhanses erneut als Jugend-Schützenkönig mit Maya Stenger als Mitregentin. Foto: Privat

Erndtebrück: Kaiserpaar Wilhelm und Ingrid Birkelbach (Schützenverein Erndtebrück)

Die Majestäten: Jugend - Finn Oppermann und Nele Wolters/ Kaiser - Wilhelm und Ingrid Birkelbach Foto: ESV

Erndtebrücker Schützenverein:Angelika Schütte (Königin) und Claudius Bald (Prinzgemahl)

Angelika Schütte und Claudius Bald Foto: Lisa Klaus / WP

Bad Laasphe: Marc Löhr und Amani Uhl

Amani Uhl und Marc Löhr Foto: PETER KEHRLE WWW.FOTOGEIST.DE / WP

Rinthe: Paul Saßmannshausen und Leonie Reis

Leonie Reis und Paul Saßmannshausen Foto: Peter Kehrle www.fotogeist.com / WP

Oberndorf: Rolf Hippenstiel und Nicole Bauer sowie Finn Luca Frank und Tamina Hoffmann.

Im 50. Vereinsjahr hat der Schieß und Schützenverein Oberndorf nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder Schützenfest feiern dürfen. Mit dem Jugendkönigspaar Finn Luca Klein und Tamina Hoffmann sowie Rolf Hippenstiel und Nicole Bauer hat der Verein auch neue Regentenpaare. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Berghausen: Ingo Rath und Anke Knebel

Das Schützenkönigspaar Anke Knebel und Ingo Rath regiert im Jahr 2022 das Berghäuser Schützenvolk. Foto: peter kehrle / Peter Kehrle

Zinse: Laura Sophie Jurkovic und Erik Hermann

Schützenkönigspaar 2022 in Zinse Foto: Ramona Richter / WP

Schwarzenau: Thomas Blecher und Sonja Blecher

Schützenfest Schwarzenau 2022 Foto: Hans-Peter Kehrle / WP

Wingeshausen: Marcel Sonneborn und Stefanie Lauber

Schützenfest in Wingeshausen 2022 Foto: Hans-Peter Kehrle (Fotogeist)

Birkefehl: 30. bis 31. Juli

Feudingen: 5. bis 7. August

Müsse: 12. bis 13. August

Girkhausen: 12. bis 14. August

Leimstruth: 19. bis 20. August

Stadtschützenfest Bad Berleburg

