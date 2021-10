Wittgenstein: Das verdienen die Menschen hier im Schnitt

In der Rangfolge aller Kommunen in NRW liegt die Edergemeinde deutlich vor den beiden Wittgensteiner Städten.

Im Jahr 2019 verfügte jeder Einwohner in Nordrhein-Westfalen rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 23.093 Euro, teilt jetzt das statistische Landesamt IT.NRW mit. Gute Nachricht: Erndtebrück liegt dabei über dem Schnitt, Bad Berleburg und Bad Laasphe liegen dahinter, aber auch noch im Durchschnitt.

In der Rangfolge aller Kommunen in NRW liegt die Edergemeinde deutlich vor den beiden Wittgensteiner Städten – auf Rang 21. Laut Statistik lag das durchschnittliche verfügbare Einkommen pro Einwohner im Jahr 2019 bei 28.275 Euro. Die Gemeinde hat demnach auch um 2,4 Prozent zugelegt. Hinter Erndtebrück liegt Bad Berleburg im NRW-weiten Vergleich auf Rang 109 mit einem durchschnittlichen verfügbaren Einkommen in Höhe von 25.088 Euro – auch hier konnte ein Anstieg von 3,2 Prozent verzeichnet werden. Auf dem dritten Platz in Wittgenstein (in NRW auf Rang 182) liegt Bad Laasphe mit 24.202 Euro im Schnitt pro Einwohner. Aber auch die Lahnstadt hat um 2,8 Prozent zugelegt.

Im Vergleich

Mit 53.601 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf. Schalksmühle im Märkischen Kreis (37.686 Euro) und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (34.194 Euro) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Am unteren Ende der Skala rangierten Gelsenkirchen (17.015 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (16.990 Euro). Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen im Jahr 2019 in Nordrhein-Westfalen auf rund 414,3 Milliarden Euro. Von allen Städten und Gemeinden des Landes wiesen die Städte Köln (25,4 Milliarden Euro) und Düsseldorf (16,9 Milliarden Euro) die höchsten Einkommenssummen auf. Rein rechnerisch kamen damit auf jeden Einwohner Kölns 23.339 Euro.

