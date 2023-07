Wittgenstein: Die Babykurve steigt nicht mehr

Ein Säugling liegt in einem Bett auf der Wochenstation. Dieser Anblick scheint in NRW inzwischen wieder rückläufig zu sein.

Wittgenstein. Vom Höchststand aus 2017 sind die Geburtsstationen im Kreis inzwischen weit entfernt. Und in Erndtebrück sieht es besonders düster aus.

In dieser neuen Statistik des Landesamtes NRW ist Erndtebrück zwar nicht das Schlusslicht im Kreis Siegen-Wittgenstein – die Gemeinde kommt dem aber sehr nahe.

Im Jahr 2022 haben nordrhein-westfälische Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren im Durchschnitt 1,49 Kinder zur Welt gebracht. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, ist die zusammengefasste Geburtenziffer gegenüber dem Vorjahr gesunken (2021: 1,60) und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie zuletzt im Jahr 2014 (1,48). Im Zehn-Jahres-Vergleich sieht das etwas anders aus. Da steigen die Zahlen. Das interessante des Zahlenwerkes aus Düsseldorf: Alle Kommunen im Kreis – außer Erndtebrück – vermelden Zuwachs. Aber wenn man sich die Werte genau anschaut, dann können nur Netphen, Hilchenbach und Freudenberg deutlich zulegen. Am besten im Altkreis schneidet Bad Laasphe ab. Bad Berleburg hat zwar nominell einen Zuwachs, der zementiert aber eher das bisherige Verhältnis und reicht für einen guten Mittelfeldplatz.

Hier sind die Geburtsziffern für Siegen-Wittgenstein auf einen Blick

Während die Geburtenziffer im Zehn-Jahres-Vergleich für ganz NRW ansteigt, meldete eine Untersuchung der Krankenkasse IKK-Klassik vor einigen Wochen noch, dass die Zahl der Neugeborenen insgesamt zurückgegangen ist. Trauriger Spitzenreiter der Entwicklung war in diesem Fall der Kreis Siegen-Wittgenstein.

Lesen Sie auch:

Dort heißt es: Die die Zahl der Neugeborenen in Siegen-Wittgenstein sinkt erstmalig nach sieben Jahren wieder unter die Marke von 2500. Sie ging von 2021 auf 2022 sogar um 8,9 Prozent zurück. Damit lag die Entwicklung im Kreis Siegen-Wittgenstein deutlich über dem Landestrend – NRW-weit verringerte sich die Zahl der Geburten nur um 6,3 Prozent.

Tatsächlich waren es 2012 noch 2127 Geburten im gesamten Kreisgebiet gewesen. Den Höchststand der vergangenen Jahre verzeichnet das Jahr 2018 mit 2727 Geburten im Kreis. Und 2022 eben nur noch 2440, wie eine Recherche der Redaktion ergab.

Mögliche Gründe

Die IKK ordnet ihre Untersuchung aber ein: „Ein Grund für den Geburtenrückgang könnte sein, dass die Frauen wegen der im Frühjahr 2021 beginnenden Impfkampagne auf Kinder verzichtet haben, weil sie sich erst impfen lassen wollten, bevor sie schwanger werden“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic, die die Statistik ausgewertet hat. „Anders ausgedrückt: Da die Impfung zunächst für Schwangere nicht empfohlen war, wurde der Kinderwunsch wahrscheinlich erst einmal aufgeschoben.“ Ein weiterer Grund könnten die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen gewesen sein. „Die Familien hatten ja in dieser Zeit mit vielen Belastungen zu kämpfen und dadurch war die Entscheidung für ein weiteres Kind sicherlich deutlich schwieriger“, so Lobscheid.

Vergleicht man diesen Trend nun wieder mit den Geburtenzahlen der Entbindungsstation in der Bad Berleburger Vamed-Akutklinik, bestätigt sich der Rückgang auf den ersten Blick nicht: Den dort wurden 2012 insgesamt 182 Kinder auf die Welt gebracht. Im vergangenen Jahr aber waren es 211, so eine Sprecherin von Vamed auf Anfrage. Ein Blick ins Archiv der Redaktion zeigt aber, dass auch in der Klinik in Bad Berleburg eine Trendumkehr zu sehen ist: 2019 vermeldeten die Standesämter für Wittgenstein noch 321 Geburten, auch wenn nicht alle dieser Kinder in Bad Berleburg das Licht der Welt erblickten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein