Wittgenstein: Die besten Freizeittipps fürs Wochenende

Wittgenstein. Bobbahn-Run, Party oder die besten Musical-Hits: Das sind unsere Tipps für das Wochenende vom 23. bis 25. Juni

Endlich ist es wieder soweit – das Wochenende steht vor der Tür und damit gibt es von uns wieder ein paar Freizeit-Tipps für den Zeitraum vom 23. bis 25. Juni.

Mein persönlicher Tipp für euch

Wer Bock auf Party hat, aber nicht weit fahren möchte, findet am Wochenende gleich drei Party-Locations in Wittgenstein. Denn: In Benfe, Herbertshausen und Wunderthausen wird Schützenfest gefeiert. Die genauen Abläufe könnt ihr auf wp.de/wittgenstein oder bei den Vereinen nachlesen.

Für die Kleinen

Wie wäre es mit einem Familientag in einem der Freibäder in der Region? Dort gibt es bei dem warmen Wetter ausreichend Abkühlung.

Im Rampenlicht

Am Freitag startet die Freilichtbühne Hallenberg mit der Aufführung von „Passion – das Spiel vom Leben und Sterben sowie die Botschaft der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus“. Los geht es um 20 Uhr. Mehr Infos im Internet: www.freilichtbuehne-hallenberg.de

Sport-Highlight der Woche

Am Samstag findet in Winterberg der Bobbahn-Run statt. Nach knapp fünf Kilometern durch Wald und Wiesen müssen die Läufer die 1,6 Kilometer lange Bahn mit 15 Steilkurven und insgesamt rund 120 Metern Höhendifferenz „erklimmen“. Infos im Netz: www.veltins-eisarena.de/bobbahnrun/#/.

Mal was anderes

Liebe und Leid, Elend und Glamour, Leidenschaft und Romantik – Emotionen pur bringt am Sonntag, 16 Uhr, der Musical-Verein „Limited Edition“ auf die Bühne im Park des Oberen Schlosses in Siegen. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm von „Sonntagnachmittags um 4“ findet sich im Netz unter www.KulturSiegen.de.

