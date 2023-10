Wittgenstein: Die Laternenumzüge in 2023 im Überblick

Wittgenstein. Rund um den Martinstags werden auch in Wittgenstein wieder viele Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Orte ziehen. Eine erste Übersicht.

„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne – hier unten leuchten wir!“ Das traditionelle Kinderlied wird schon seit vielen Jahren während des Laternenumzugs am Martinstag gesungen. Und in wenigen Tagen wird es auch in Wittgenstein mancherorts sicher zu hören sein, wenn auch hier wieder zahlreiche Kinder und ihre Eltern durch die kleinen Gassen und Ortschaften ziehen. Schon vor dem Martinstag am 11. November leuchten vielerorts die ersten Laternen. Die Redaktion hat beim Kreis Siegen-Wittgenstein und in den Rathäusern nachgefragt, wann und wo Laternenumzüge in diesem Jahr geplant sind. Kurz vorab: Es handelt sich um eine erste Vorab-Abfrage – sollten Sie also einen Laternenumzug vermissen, teilen Sie ihn uns gerne per Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de mit. Dann können wir ihn in unserer Liste mit aufnehmen.

Bad Berleburg

Der große Laternenumzug in der Kernstadt startet in diesem Jahr am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr am Mehrgenerationentreffpunkt – „traditionell, aber mit organisatorischen Änderungen“, wie der Bad Berleburger Jugendförderverein auf seiner Homepage mitteilt. Gemeinsam mit der Stadtjugendpflege Bad Berleburg organisiert er den Umzug. „Dabei dürfen Sankt Martin zu Pferd, Bettler, Mantelteilung, musikalische Umrahmung und der obligatorische Stutenmann nicht fehlen“, schreiben die Organisatoren auf ihrer Homepage und begründen dort auch die Änderungen in diesem Jahr. „Aufgrund der Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht und der Umbaumaßnahmen am Marktplatz war die Verlegung des St. Martinsumzug in diesem Jahr auf einen Tag später und mit Start und Ziel auf dem Vorplatz des Mehrgenerationentreffs notwendig.“ Einbezogen wird auch in diesem Jahr wieder das Friederike-Fliedner-Haus. Begleitet wird der Umzug übrigens vom THW- und DRK-Ortsverband.

Doch der Umzug in der Kernstadt ist nicht der erste im Raum Bad Berleburg. Bereits am Dienstag, 7. November, veranstaltet die Kita Senfkorn einen Sankt-Martinsumzug um 17.30 Uhr, in Berghausen geht es bereits um 17 Uhr los. Am 8. November folgt dann der Laternenumzug der Kita Regenbogen um 17 Uhr – ebenso der der AWO-Kita Schwarzenau. Einen Tag später, am 9. November, ziehen dann die Kinder der AWO Kita Pusteblume mit ihren Laternen durch den Ort.

Am 10. November folgen dann weitere Martinsumzüge – unter anderem der des Vereins für Kultur und Heimatpflege in Dotzlar (18 Uhr), des Dorfvereins Aue-Wingeshausen (18 Uhr) sowie der Lichterzug der Grundschule Im Odeborntal in Schüllar. Am 11. November folgt der Laternenumzug in Weidenhausen, organisiert vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und der Löschgruppe Weidenhausen. Am 13. November veranstaltet die AWO Kita in Arfeld um 16.30 Uhr einen Umzug.

Bad Laasphe

In und um Bad Laasphe finden in diesem Jahr ebenfalls wieder einige Laternenumzüge zum Martinstag statt. Unter anderem ziehen am 10. November die Kinder mit ihren bunten Laternen durch Feudingen.

Die Kita Bäderborn startet ihren Laternenumzug am Montag, 13. November. Dann ziehen um 17.30 Uhr die Kinder mit ihren bunten Laternen durch den Ort. Einen Tag darauf veranstaltet die evangelische Kindertageseinrichtung Farbklecks ihren Laternenumzug (17 Uhr).

Erndtebrück

In Birkelbach startet der Laternenumzug bereits am Mittwoch, 8. November, um 17 Uhr. Treffpunkt ist in der ev. Kirche. Dort starten die Kinder und ihre Eltern sowie alle Interessierten mit einer kleinen Andacht mit Pfarrer Jaime Jung. „Anschließend folgen wir mit unseren Laternen St. Martin auf seinem Weg durch Birkelbach“, schreibt das Organisatorenteam (ev. Kirchengemeinde, AWO-Kita, Schützenverein und Feuerwehrkameradschaft sowie der Dorfverein). Der Zug wird begleitet von den Fackelträgern der Feuerwehrkameradschaft Birkelbach und den Sauerländer Musikanten. „Unser Ziel ist die Sport- und Kulturhalle Birkelbach, dort wird St. Martin im Schein des Martinsfeuers seinen Mantel teilen.“ Der Umzug des AWO-Ortsvereins startet am 9. November um 17 Uhr – ebenso der des evangelischen Familienzentrums Sonnenau.

In Benfe beginnt der Laternenumzug am 10. November um 17.30 Uhr, die Kinder des ev. Kindergarten Kinderhaus in Erndtebrück starten am 11. November um 17 Uhr.

