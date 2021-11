Wittgenstein: Die Zukunft des Waldes wird jetzt gepflanzt

Bad Berleburg. Der Duft der entscheidet. In diesem Fall ein Parfüm die Kosten für die Pflanzaktion finanziert. Aber es müssen auch die richtigen Setzlinge sein.

Heiner Sonneborn und seine Tochter Anette Langenbach sind glücklich, auch wenn die beiden Waldbesitzer aus Schüllar schweißtreibende Arbeit erwartet.

Sie stehen in einer Kyrillfläche, Stiefel an den Füßen, die Wiedehopfhacke in der Hand. Über die Schulter geworfen hängt der Beutel mit den Setzlingen. Das ist die Zukunft, für Anette Langenbach und ihren 16-jährigen Sohn Jonas. Zukunft – das heißt in diesem Fall Küstentanne.

Die „Container-Setzlinge“ aus der Baumschule des Oberkircheners Elmar Gilsbach gehören zu den 108 Bäumen, die der Berghäuser Dirk Landsmann mit seinem im Juli vorgestellten Parfüm „Wald 2021“ finanziert hat. Landsmann ist kein Waldbesitzer, aber „mir liegt der Wald am Herzen“, sagt der passionierte Jäger, der unbedingt etwas tun will. „Wenn der Wald einen Chance haben soll, dann müssen wir ihm mit Respekt begegnen“, sagt Landsmann. Das ist auch der Grund, warum er mit Gleichgesinnten den gemeinnützigen Verein „Unser Wald e. V.“ gegründet hat. Ziel ist es, über das Ökosystem und dessen Bedeutung für die Menschen zu informieren. „Wir wollen Mitglieder, Sponsoren und Aktivisten gewinnen“, sagt Landsmann und gerät ins Grübeln. Um einer Tonne CO 2 zu binden, braucht es 80 Bäume. Jeder Durchschnittshaushalt produziere aber fünf Tonnen jährlich. Um so wichtiger seien der Erhalt und die Wiederaufforstungsprojekte.

Experte Elmar Gilsbach unterstützt

Anette Langenbach hat sich nach Beratung durch Elmar Gilsbach für Küstentannen-Setzlinge für diese Fläche entschieden. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Unterstützung erhält Landsmann dabei vom Oberkirchener Experten Elmar Gilsbach. Er bietet Begutachtungen von Flächen und Beratung bei der Wiederaufforstung an. Gemeinsam mit Heiner Sonneborn und Anette Langenbach hat er sich auch das vier Hektar große Waldstück oberhalb des Hopplerbachs bei Bad Berleburg angeschaut und die Familie beraten. „Wir müssen einen Sinneswandel haben, von der Monokultur Fichte müssen wir weg. Die Zukunft liegt im Mischwald“, sagt Heiner Sonneborn. Der 73-Jährige ist als Landwirt mit Vieh- und Waldwirtschaft aufgewachsen. „Der emotionale Schaden ist groß“, weiß Sonneborns Tochter. Während der Vater schweigt und an der Pfeife zieht.

Kyrill und Dürre

Die Brachfläche, vor der an diesem Nachmittag alle stehen, hat er schon mit seinem Vater durchforstet. Vier Hektar Land sind es. Hier hat der Orkan 2007 zwei Drittel der Fichten geknickt, die noch Heiner Sonneborns Vater gepflanzt hat. Direkt daneben stehen erntereife Stämme, ohne Nadeln und ohne Rinde. Das ,was der schwere Orkan stehen ließ, wurde ein Opfer von jahrelanger Trockenheit und Borkenkäfer. Die Stämme arbeitet Sonneborn auf, längt sie ab und spaltet sie zu langen Brennholzstücken für die Heizung auf dem Hof. Früher konnten die Landwirte immer auf die „Sparkasse Wald“ zählen. „Wenn mal ein Miststreuer zu kaufen war oder man einfach Geld brauchte, dann nahmen die keinen Kredit auf. Dann wurde mal ein paar Bäume gefällt oder ein Hektar abgetrieben“, weiß Sonneborn. Das sei jetzt vorbei. Jahrzehnte wird es dauern, bis die jetzt gesetzten Bäume erntereif sind. Seine Tochter Anette wird davon nichts haben, aber der Enkelsohn Jonas.

Mit Aufforstung experimentieren

Mit seinem Parfüm "Wald 2021" hat Dirk Landsmann die 108 ersten Setzlingen für die Wiederaufforstung in Wittgenstein finanziert. Die Waldbesitzerin Anette Langenbach aus Schüllar profitiert davon. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Damit aber auch künftig Dürren oder Stürme den Wald nicht mehr so schädigen können, sagt der erfahrenen Waldbauer auch, muss man experimentieren. Man dürfe nicht zu schnell etwas anpflanzen, aber auch nicht zu lange warten. „Es geht darum, die Naturverjüngung zu ergänzen“, macht auch Forstexperte Elmar Gilsbach deutlich. An dieser Stelle sollen es Küstentannen sein. Gut drei Jahre haben die Setzlinge in Pflanz-Containern zugebracht. Sie fördern das Wachstum der Wurzeln und erleichtern so das Anwachsen am neuen Standort.

„Wir sind keine Schädlingsbekämpfer“ Der gemeinnützige Verein „Unser Wald e.V.“ hat sich dem Landschaftsschutz und der Erhaltung von Pflanzen, Tieren und dem Klimaschutz verschrieben, sagt Dirk Landsmann. Er ist nicht nur der Ideengeber sondern auch der Gründungsvorsitzende des noch jungen Vereins, der erst vor wenigen Tagen seine Eintragung beim Amtsgericht Siegen erreicht hat. Klares Ziel ist auch die Beschaffung von Geldern für die Wiederbewaldung. Einen Hektar aufzuforsten kostet rund 10.000 Euro, rechnet Landsmann vor. Und selbst wenn Land und Bund Unterstützungen zusagen, sei sicher: „Der Staat ist nicht in der Lage, die gesamten Kahlflächen mit seinen Mitteln zu unterstützen.“ Und gerade auch mit Blick auf die vielen kleineren Waldbesitzer warnt Landsmann vor restriktiven Regelungen, an die Fördergelder gebunden sein können. So skizziert der Berghäuser, der auch Vorsitzender des Hegeringes Bad Berleburg ist, was damit verbunden sein könnte. Es gebe eine Empfehlung, links und rechts von Waldwegen jeweils neun Meter Freiraum zu halten. Hintergrund sei eine bessere Bejagung und die Schaffung von Äsungsflächen für das Wild. Wer aber könne es sich leisten, diese Flächen ungenutzt zu lassen, fragt Landsmann. Ohnehin mahnt der passionierte Jäger auch die starke Zuspitzung der Bejagung an. „Wir passionierten Jäger sind keine Schädlingsbekämpfer“, sagt er.

Eines aber bleibt wie früher: Es ist schweißtreibende Arbeit, mit der Wiedehopfhacke Löcher zu schlagen und die Setzlinge zu pflanzen. Aber Heiner Sonneborn und Anette Langenbach wissen, wofür sie es machen: für die Zukunft.

