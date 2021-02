Wittgenstein: Drei Informationsangebote für Gründer

„Basisseminar für Existenzgründer“: Industrie- und Handelskammer Siegen bietet kostenfreie Webinare an.

Siegen-Wittgenstein. 2020 wagten in Nordrhein-Westfalen nach Angaben von IT.NRW 115.774 Menschen mit einer Neugründung den Schritt in die Selbstständigkeit, davon 60.664 im Nebenerwerb.

Wie aber bereitet man sich am besten auf die Gründung vor? Was gilt es beim Unternehmensstart zu beachten? Wer bietet Unterstützung? Antworten auf solche Fragen erhalten Gründungsinteressierte im „Basisseminar für Existenzgründer“, das die Industrie- und Handelskammer Siegen als zweiteiliges Webinar kostenfrei anbietet.

Am 5. März von 9 bis 11.30 Uhr klären Gründungsberaterin Sandra Scholtyschik und Rechtsreferentin Tanja Wagener die formalen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Gründung.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden interessierte Gründer hier:

events.ihk-siegen.de/termine/651/.

Am 12. März von 12 bis 14 Uhr informiert Gründungsberaterin Sibylle Haßler über die Inhalte eines Businessplans. Sie gibt einen Überblick über die gängigen Fördermittel.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier:

events.ihk-siegen.de/termine/660/.

Zusätzlich beraten am Mittwoch, 10. März, Experten der NRW.BANK und der Bürgerschaftsbank NRW Existenzgründer und Unternehmer in kostenlosen, individuell geführten Gesprächen zu Förderprogrammen für Gründung und Wachstum. Auch die Übernahme eines bestehenden Betriebes im Zuge der Nachfolgeregelung kann Gesprächsthema sein. Für die Einzelgespräche per Videokonferenz ist eine telefonische Anmeldung bei Julia Remmel unter 0271 3302-133 erforderlich. Die IHK Siegen ist Mitglied bei „Startpunkt 57“. Die Initiative für Gründer ist ein Zusammenschluss zahlreicher Unternehmen und Institutionen aus Siegen-Wittgenstein zur Förderung von Existenzgründungen.

Weitere grundlegende Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.ihk-siegen.de und www.startpunkt57.de.

