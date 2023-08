Wittgenstein drohen Verluste bei denkmalgeschützten Bäumen

Wittgenstein. Die Naturschützer warnen vor einer drastischen Reduzierung der Denkmalliste durch den Kreis – und rufen die Bürger jetzt konkret zum Protest auf.

Bäume als Naturdenkmäler müssen auch in den Städten und Dörfern Wittgensteins möglichst erhalten bleiben – dafür setzen sich derzeit intensiv die Naturschützer von BUND, NABU, LNU und der Aktionsgemeinschaft Rothaargebirge ein. Hintergrund: Der Kreis Siegen-Wittgenstein plant, zahlreiche dieser Bäume aus dem Denkmalschutz zu entlassen. Gegen diese Pläne, die noch bis zum 15. September öffenlich beim Kreis ausliegen, sollen Bürgerinnen und Bürger nun Einwendungen erheben – und sich ferner an einer Internet-Petition „Rettet die Baumdenkmäler in Siegen-Wittgenstein“ auf change.org beteiligen.

„Nach dem Willen der Kreisverwaltung sollen von bisher 236 Naturdenkmalen im Kreisgebiet demnächst nur noch 163 Naturdenkmale geschützt bleiben. Das wären 73 Baumpersönlichkeiten weniger!“, heißt es in der Erläuterung zur Petition mit bisher 53 Unterzeichnern.

Behörde nimmt Beiratsempfehlungen oft nicht an

Prof. Dr. Klaudia Witte vom NABU-Kreisverband nannte das am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Hilchenbacher „Haus der Klimawelten“ des NABU einen drastischen Verlust. Schon im vergangenen Jahr habe sich der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde, dessen Vorsitzende Witte ist, gegen diesen Kahlschlag ausgesprochen – während die Behörde leider nur 15 Prozent der Beiratsempfehlungen akzeptieren wolle.

Bereits Geschichte ist die alte Friedenseiche am Bad Laaspher Wilhelmsplatz. Der Baum wurde aus Gründen der Verkehrssicherung bereits 2018 entfernt. Lange prägte die das Stadtbild, bis sie einen ganz jungen Nachfolger bekam. Foto: Ramona Richter

Als Beispiel aus Wittgenstein nannte Michael Düben vom NABU in Wittgenstein den Baumbestand auf dem Friedhof am Sengelsberg in Bad Berleburg mit immerhin neun Eschen, 81 Linden, einer Eiche, 41 Ahornen und fünf Birken. Sollten sie künftig kein zusammenhängendes Naturdenkmal mehr bilden, würde deren Pflege allein in den Händen der Stadt Bad Berleburg als Betreiber des Friedhofs liegen – und das, obwohl der Kreis in seinem Haushalt über genügend Geld für die Unterhaltung der Bäume verfügbar hätte.

Gefahr: Eigentümer mit teurer Pflege überfordert

Wenn gar Bäume in Privatbesitz ihren Denkmal-Status verlören, bestehe dann natürlich schnell die Gefahr, so Prof. Witte, dass deren Eigentümer mit der Pflege samt Kosten überfordert wären.

Im Gespräch machte Witte noch einmal deutlich, wie wichtig ausgewachsene, durch ihr Alter bis zu 250 Jahren stressresistent gewordene Bäume für das Klima auch in den Städten und Dörfern Wittgensteins seien: Sie kühlten, spendeten Schatten und Sauerstoff, speicherten CO 2 und böten Lebensraum für andere Pflanzen sowie Tiere.

Laut Michael Düben sollen diePolitiker im Kreistag Ende November, Anfang Dezember über die vom Kreis vorgeschlagene Reduzierung der Naturdenkmäler beraten und entscheiden.

