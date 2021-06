Wittgenstein: Ein Mai für die Geschichtsbücher

Zum guten Schluss war dieser Monat einer der kühlsten der letzten 30 Jahre: Die Rede ist vom Mai in Wittgenstein.

Wittgenstein. Kräftige Regenschauer wehen über das nur langsam grüner werdende Wittgenstein, dazu Jacken-, oder sogar Mützentemperaturen. An vielen Tagen dieses Monats erlebten wir genau dieses Wetter. Zum guten Schluss war dieser Monat einer der kühlsten der letzten 30 Jahre, dazu versteckte sich die Sonne meist hinter dichten Wolken, die Regenausbeute war dazu recht ungleichmäßig verteilt. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein(www.wetter-wittgenstein.de)

Temperaturen

Mit einer Mitteltemperatur von 6,4 Grad am Kahlen Asten war der Mai um 1,8 Grad kälter als im Mittel 1961 bis 1990, welches vom Klimawandel noch weitgehend unbeeinflusst war. Im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren lag die negative Abweichung ähnlich wie schon im April sogar bei 2,9 Grad. In den Wittgensteiner Tälern lagen die Mittelwerte bei 8,5 Grad in Hesselbach und Erndtebrück und bei 9,1 Grad in Schwarzenau. Für alle, die im kleinen Kreis eine Maiwanderung unternahmen zeigte sich der Monatsauftakt noch ganz annehmlich. Der 1. Mai blieb meist trocken, wenn es auch ziemlich frisch war. Die folgenden sieben Tage waren dann doch eher spätwinterlich, aus dem Bereich Frühling konnte man in diesem Zeitraum kaum etwas ablesen. Auf den Höhen des Rothaarkammes schwankten die Werte selbst an den Nachmittagen teilweise nur um den Gefrierpunkt und nachts gab es in einigen Nächten im gesamten Altkreis Frost.

Kältester Tag

Der kälteste Morgen dieses Monats war recht verbreitet der des 08. Mai. So kam die Stationin Benfe auf -6,1 Grad, in Birkelbach wurden -5,6 Grad gemessen und die Wetterstation in Feudingen erreichte einige Tage zuvor -5,2 Grad Grad. Aufgrund der vielen bewölkten Nächte gab es im Wittgenstein-Durchschnitt aber weniger Frost-, und Bodenfrosttage als im deutlich wärmeren Mai 2020. Nach dieser ersten sehr kühlen Woche folgte ein kurzer, aber sehr steiler Temperaturanstieg. Innerhalb von 36 Stunden wurde es teilweise 30 Grad wärmer und so kam die Station in Birkelbach am Nachmittag des 9. Mai auf hochsommerliche 25,2 Grad. Da es sich gleichzeitig um den Muttertag handelte, wurde allgemein beschlossen, dass diese Phase eindeutig auf den richtigen Zeitpunkt fiel. Schon zwei Tage später wurde es aber wieder deutlich kühler und wechselhafter und diese Periode dauerte mit nur wenigen Unterbrechungen bis kurz vor das Monatsende an. Bei Höchstwerten, die sich üblicherweise im Bereich zwischen 8 und 14 Grad einpendelten, war es vielfach 5 Grad kühler als normal. Erst zum Monatsende setzte sich dann mit „Waltraud“ mal ein Hochdruckgebiet durch, welches noch für einen versöhnlichen Abschluss sorgte.

Regenmege liegt 40-50 Liter über Schnitt

Die zahlreichen Tage mit Tiefdruckeinfluss führten dann auch dazu, dass endlich mal wieder ausreichend Regen fiel, welcher für die Natur in dieser Jahreszeit besonders wichtig ist. Die Unterschiede zwischen West und Ost waren dann aber doch recht groß. So erreichte Erndtebrück 130 Liter und die Wetterstation am Sonnenhof oberhalb von Wingeshausen 118 Liter pro Quadratmeter Das sind jeweils rund 40-50 Liter mehr als im Schnitt der letzten 30 Jahre. Im Niederschlagsschatten des Rothaargebirges waren es in Elsoff dagegen nur knapp 60 Liter, was aber auch hier etwas mehr als üblich ist. Besonders positiv: Die Niederschläge fielen meist in leichter bis mäßiger Form und konnten somit von den Böden gut aufgenommen werden. In der 1. Woche des Monats kam der Niederschlag in den Hochlagen teils noch als Schnee vom Himmel. Kurzzeitig wurde es auch weiß, eine offizielle Schneedecke konnte aber nicht mehr gemessen werden.

Stürmische Böen

Normalerweise ist der Wind in einem Mai, abgesehen von Gewitterböen, ein nicht besonders präsenter Geselle. In diesem Jahr aber machten stürmische Windböen doch des Öfteren auf sich aufmerksam. So kamen die höchsten Lagen auf Böen um 90 km/h, in den Wittgensteiner Tälern waren es meist um 60 km/h. Im Monatsmittel erreichte der Wind an der Station in Wingeshausen 6 km/h, die Windböen sogar 12 km/h und damit mehr als in den eigentlich deutlich windigeren Wintermonaten Januar und Februar.

Sonnenstunden

In Sachen Sonne mussten die Wittgensteiner einiges einstecken. So zeigte sie sich im Jahr 2020 deutlich über 200 Stunden, normal sind in einem Mai rund 180 Stunden. In diesem Jahr waren es gerade einmal knapp 150 Stunden. Rechnet man dies auf die Energie um, die dadurch am Boden im Mittel ankam, so waren dies an der Station Schwarzenau 166 Watt auf jeden Quadratmeter. Übrigens exakt genauso viel wie zuvor auch der April schon schaffte.

