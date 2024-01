Wittgenstein: Eine Schneedecke so dick wie lange nicht mehr

Wittgenstein Auf die Wittgensteiner kommen mit dem Schnee zusätzliche Pflichten zu. Dabei müssen sie nicht auf schädliches Streusalz zurück greifen.

Der Schnee hat Wittgenstein wieder Griff. Seit spätestens Sonntag zieht sich eine weiße Decke über das Land. Beim Land bleibt es jedoch nicht, denn auch die Straßen - und damit die Autofahrer - werden mit dem Neuschnee konfrontiert, nicht selten ohne Rutschpartie auf glattem Untergrund. Doch die Kommunen sind vorbereitet und geben auf Nachfrage noch einmal Hinweise zu den genauen Vorschriften zum Freihalten der Gehwege. Das muss übrigens gar nicht unbedingt mit dem umweltschädlichen Streusalz passieren.

Bis Sonntag noch kalt

Zuerst einmal: Was genau passiert gerade an der Winterwetterfront Wittgensteins? Laut dem Wetterportal Wittgenstein rückt derzeit das Hochdruckgebiet „Hannelore“ wie angekündigt weiter auf den Atlantik hinaus - mit der Folge, dass die Region zum Wochenwechsel in eine feuchte Nordwestströmung geraten ist: „Mit dieser werden bis zum Dienstag immer wieder Schauer bis an den Rand des Rothaargebirges gelenkt, in höheren Lagen fallen so teils mehr als 20 Zentimeter Neuschnee.“ Selbst im Tal sind dabei einige Zentimeter möglich. Bis Dienstag sollen laut dem Deutschen Wetterdienst auch Wind- und Sturmböen auftreten. Am Mittwoch und Donnerstag soll ein Tief von Westen erneut viel Schnee bringen, so das Wittgensteiner Wetterportal. Dann eine womöglich 15 bis 40 Zentimeter dicke Schneedecke zu erwarten - so dick wie schon lange nicht mehr. Voraussichtlich am Freitag und Samstag beruhige sich die Lage bei wieder kälterer Luft zumindest vorübergehend, bis zum Sonntag bleibe es noch kalt. In der darauffolgenden Woche seien die Wahrscheinlichkeiten für eine mildere Westwetterlage derzeit allerdings recht hoch.

Kommunen sind vorbereitet

In den Wittgensteiner Kommunen ist man erfahrungsgemäß auf den Schnee eingestellt: Die Stadt Bad Laasphe hatte zu Winter-Beginn 210 Tonnen Streusalz eingelagert, seitdem ist immer wieder bestellt worden: bisher 14 Mal 25 Tonnen, heißt es auf unsere Nachfrage. Der Bauhof räumt die Straßen in der Kernstadt, Kunst Wittgenstein und Laaspherhütte, insgesamt sieben beauftragte Unternehmen sind für die übrigen Ortschaften zuständig. In Bad Berleburg waren zu Beginn des Winters rund 160 Tonnen Streusalz eingelagert, teilt Baubetriebshof-Leiter Christian Winter mit.

Derzeit stehen uns noch 75 Tonnen zur Verfügung. Zudem sollen uns Mitte dieser Woche weitere 125 Tonnen Streusalz geliefert werden.“ Christian Winter - Baubetriebshofleiter

„Derzeit stehen uns davon noch 75 Tonnen zur Verfügung“, was derzeit noch ausreiche. „Zudem sollen uns Mitte dieser Woche weitere 125 Tonnen Streusalz geliefert werden.“ Grundsätzlich werden in Berleburg alle Straßen durch den Baubetriebshof oder beauftragte Betriebe geräumt, so der Abteilungsleiter Infrastruktur und Erholung, Michael Birkelbach. „Eine Ausnahme bilden die durch die Ortschaften führenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, die durch den Landesbetrieb Straßen.NRW geräumt werden.“ In Erndtebrück waren derweil zu Beginn des Winters im Salzsilo etwa 140bis 150 Tonnen Auftausalz eingelagert, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Diese Menge wurde inzwischen auch bereits verbraucht: „Da das Salzsilo allerdings laufend wieder aufgefüllt wird, ist sichergestellt, dass jederzeit genügend Auftausalz zur Verfügung steht und eine großzügige Reserve verfügbar ist.“ Durch den Winterdienst der Gemeinde Erndtebrück werden insgesamt 80 Kilometer Straßen- und Gehwege von Schnee und Eis befreit. Die elf Bauhofmitarbeiter arbeiten in Schichten und können auf vier Fahrzeuge in diesem Jahr zurückgreifen. Bei Schneefall werden zusätzlich vier externe Lohnunternehmer mit vier Fahrzeugen alarmiert.

In den Kommunen sind die Betriebshöfe für die Räumung der Straßen zuständig. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Zusätzliche Bürgerpflicht

Auf die Anwohner kommen jetzt auch wieder zusätzliche Pflichten dazu: „Die an die Grundstücksfront bzw. -grenze anliegenden Gehwege müssen durch die Grundstücksbesitzer zu den Hauptverkehrszeiten (von Schnee und Eis/die Red.) geräumt werden. Dies ist im Ortsrecht der Stadt Bad Berleburg geregelt“, so Birkelbach. In Bad Laasphe gilt mit Blick auf die genauen Uhrzeiten folgendes: „In der Zeit von 7 bis 18 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls beziehungsweise nach dem Entstehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 18 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.“

Die Gemeinde Erndtebrück fügt hinzu: „Wenn kein Platz auf dem Grundstück vorhanden ist, kann der Schnee auch zu einem möglichst schmalen Streifen am Fahrbahnrand oder am Gehwegrand zusammengeschoben werden. Wichtig ist, dass Fußgänger, Autofahrer und der Räumdienst noch gut durchkommen. Ganz wichtig: Der Winterdienst funktioniert nur Hand in Hand, daher bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis und danken für die Mithilfe, damit wir alle gut durch den Winter kommen.“

Alternative zum Streusalz

Aber muss es unbedingt Streusalz sein? Umweltbewusst ist der Eis- und Schneebeseitiger nämlich nicht, wie es auch das Umweltbundesamt bestätigt: Vegetation am Straßenrand kann durch das Salz Schaden nehmen, das mit dem Schmelzwasser versickernde Streusalz kann die Erde zudem für viele Jahre anreichern. „Schäden an der Vegetation zeigen sich daher oft erst zeitverzögert. Es kommt zu mangelnder Wasserversorgung und zu Nährstoffungleichgewichten“, so das Umweltbundesamt. Bei Haustieren kann zudem längeres Laufen auf mit Streusalz behandeltem Untergrund zu Entzündungen der Pfoten führen.

Streusalz wird gerne verwendet, um Eisesglätte zu beheben. Doch umweltfreundlich ist das Gemisch nicht. Foto: Lars-Peter Dickel / Berleburg

In einigen Kommunen ist deswegen der private Einsatz von Streusalz verboten und sogar mit einem Bußgeld belegt. Wer als Privatmann oder -frau eine Alternative für den Gehweg sucht, dem rät das Umweltbundesamt: „Nach der Schneeräumung verbliebene Glätte sollte mit abstumpfenden Mitteln (zum Beispiel Splitt, Granulat oder Sand) bestreut werden. Achten Sie beim Einkauf auf den Blauen Engel für salzfreie Streumittel. Energieintensiv hergestellte Streumittel (zum Beispiel Blähton) sollten Sie hingegen nur sparsam einsetzen.“

In Bayern kommt derweil seit ein paar Jahren eine zuerst unkonventionell anmutende Variante zum Einsatz: Straßenmeistereien und Unternehmen nutzen Salzwasser aus der Gurkenproduktion der Firma Develey für den Winterdienst, berichtet Oekotest. Die umweltfreundliche Sole entsteht demnach bei der Produktion von Salzgurken und wird normalerweise über eine Kläranlage entsorgt. Für die Nutzung im Winterdienst wird das täglich anfallende Salzwasser in einer eigens installierten Anlage gereinigt und zu Sole recycelt: „Dass die Sole ohne Bedenken auf den Straßen aufgebracht werden kann, wurde vorab durch zahlreiche Tests und ein Gutachten des Bayerischen Staatsministeriums bestätigt. Dank der umweltfreundlichen Sole wird die Menge an Salz, das in die Umwelt gelangt, verringert: Pro 1000 Tonnen verwendeter Sole aus Gurkenwasser spart sich die Umwelt 90 Tonnen Salzeintrag.“

