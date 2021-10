Wittgenstein: Elektronische Krankmeldung auf dem Vormarsch

Wittgenstein. Seit Oktober gilt das neue Verfahren. Der Gelbe Schein ist nur noch für eine Übergangszeit zulässig, berichtet die DAK. das ist zu beachten.

Die Krankschreibung für alle gesetzlich Versicherten wird seit dem 1. Oktober digital ausgestellt und auf elektronischem Weg vom Arzt an die Krankenkassen übermittelt. Da die Technik für die sogenannte Telematik-Infrastruktur noch nicht in allen Praxen steht, verweist die DAK-Gesundheit in Siegen auf eine Übergangszeit bis Ende Dezember, in der der traditionelle gelbe Schein in Papierform noch gilt.

Lesen Sie auch:

Gesetzlich Versicherte Beschäftigte sind verpflichtet, sowohl ihrem Arbeitgeber als auch ihrer Krankenkasse zu melden, wenn sie wegen einer Erkrankung arbeitsunfähig sind. „Bei uns muss die Krankmeldung fristgerecht eingehen, damit ein Anspruch auf Krankengeld besteht“, so Frank Filipzik von der DAK-Gesundheit in Siegen. Durch die elektronische Krankmeldung übernehmen die Arztpraxen die Verantwortung für die Übermittlung. „Die Patientinnen und Patienten sind eine Sorge los und sparen sich auch Portokosten oder den Weg zu uns.“

Technik ist noch nicht in allen Praxen verfügbar

In manchen Arztpraxen ist die nötige Technik für die Telematik-Infrastruktur noch nicht vorhanden. In diesen Praxen gibt es – längstens bis zum 31. Dezember 2021 – wie bisher den gelben Schein. „Wer noch diese traditionelle Bescheinigung in Papierform bekommt, muss sie weiterhin selbstständig an seine Krankenkasse schicken“, betont Filipzik. Wie bisher gibt es in allen Praxen noch einen Ausdruck der Krankmeldung für den Arbeitgeber. Erst ab Mitte nächsten Jahres entfällt auch hier die Weiterleitungspflicht. „2022 wird dann der Arbeitgeber die elektronische Krankmeldung direkt bei uns abrufen können“, so Filipzik.

Weitere Informationen unter www.dak.de/krankmeldung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein