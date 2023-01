Wittgenstein: EU will Artenschutz des Wolfes aufweichen

Wittgenstein. Die EU soll den Schutzstatus des Wolfes verändern. Ein Abschuss soll erleichtert werden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese bezieht Stellung.

Die Angst vor dem Wolf geht um, auch, wenn speziell in Wittgenstein der Nachweis – Sichtungen oder Wolfsrisse – sehr schwierig ist. Vor allem Landwirte und Weidetierhalter – zuletzt 2021 auch in Alertshausen – machen sich Sorgen um ihre Tiere. Rückendeckung bekommen sie jetzt durch eine von der Europäischen Union verabschiedete Resolution zur EU-Wolfsstrategie. Damit sollen Nutz- und Weidetiere geschützt und wirtschaftliche Schäden im Agrarbereich vermieden werden.

Der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese (EVP) findet: „Wir brauchen in Europa und insbesondere für den ländlichen Raum klare Regeln, wie man mit den Wölfen in besiedelten Gebieten umgehen darf. Die strengen Schutzmaßnahmen haben funktioniert und die Wolfspopulation steigt jährlich um etwa ein Drittel. Mittlerweile gibt es weit über 20.000 Wölfe in Europa. Der Wolf hat in vielen Ländern keine natürlichen Feinde und die Population könnte schnell überhandnehmen. Auf diese neuen Realitäten muss die Politik reagieren.“

Wolfssichtung in Wittgenstein

Schaut man auf Wittgenstein, dann ist die letzte Wolfssichtung bereits Jahre her. Im Mai 2017 machte ein Handyvideo eines Landwirtes aus Alertshausen Furore. Das Tier folgte dem Traktor des Mannes. Das LANUV stellte damals fest, dass es sich eindeutig um einen jungen Wolf handeln müsse. Fast genau fünf Jahre später wurd – ebenfalls in Alertshausen – ein Schaf auf einer Weide gerissen. Unklar blieb aber, ob es ein Wolf war oder vielleicht doch ein Hund.

CDU-Europaabgeordneter Dr. Peter Liese Foto: Dieter Berger / Europabüro für Südwestfalen

Seit April 2016 liegt der Wolfsmanagementplan des LANUV vor. Dieser benennt Zuständigkeiten und Verfahren des Wolfmanagements, regelt die Entschädigung von Nutztier-Rissen und informiert über geeignete Maßnahmen der Prävention. Wichtige Ansprechpartner für Jäger, Landwirte oder Tierhalter, die einen Wolf gesehen haben, oder aber einen Riss melden wollen sind die Wolfsberater sind laut dem Kreis Siegen-Wittgenstein die Förster Jörg Bürger – zuständig für Bad Berleburg und Bad Laasphe (0175/5871570) – oder Matthias Mennekes – zuständig für Erndtebrück (0171/5871562).

Veränderter Schutzstatus

Zurück zur EU: In dem Entschließungspapier fordert das Parlament die EU-Kommission nun auf, die Richtlinie zum Schutz bedrohter Arten zu ändern. Ausgenommen vom strengen Schutz des Wolfs sollen bestimmte Gebiete, die besonders anfällig für Raubtierrisse sind. Das Parlament fordert zudem bessere Entschädigungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Prävention für Bauern, die von solchen Wolfsrissen betroffen sind.

„Dort, wo es Schäden gibt, muss es angemessene Entschädigungen für Landwirte auch außerhalb des Agrarhaushalts geben. Für eine friedliche Koexistenz zwischen Wolf und Weidetieren müssen wir aber auch vorbeugende Maßnahmen finden, die über das Finanzielle hinausgehen“, so der umweltpolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten).

Anstieg der gemeldeten Nutztierschäden

In dem Brief wiesen die Abgeordneten darauf hin, dass es im Jahr 2000 noch keinen einzigen vom Wolf verursachten Nutztierschaden gab. Im Jahr 2020 bereits knapp 3500. Dies bedeute eine große Herausforderung für den ländlichen Raum. Liese wies auch darauf hin, dass der Artenschutz für den Wolf nicht über dem Artenschutz anderer Tiere und Pflanzen stehen darf: „Durch die Weidetierhaltung haben viele Pflanzen und Tiere einen Lebensraum der zerstört werden würde, wenn Weidetierhalter aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Wolfs aufgeben.“

Wolf in der FFH-Richtlinie neu einordnen

Die Abgeordneten baten Ursula von der Leyen darum, die bestehenden Leitlinien für den strengen Artenschutz in Bezug auf die Auslegung der Verpflichtungen aus Artikel 12 und Artikel 16 der Habitat-Richtlinie zu präzisieren und den Wolf im Rahmen der in der Richtlinie eingeräumten Möglichkeiten zu reklassifizieren. Das heißt übersetzt: Der Schutzstatus des Wolfes soll herabgesetzt werden, damit Abschüsse leichter möglich sind. Ursula von der Leyen hat darauf die Dienststellen der Kommission angewiesen, eine eingehende Analyse der Daten durchzuführen.

Der Kommission sei die Bedeutung der Problematik für viele Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union voll und ganz bewusst. Darüber hinaus weist die EU-Kommissionspräsidentin aber darauf hin, dass die Mitgliedstaaten heute schon beträchtliche Möglichkeiten haben.

„Dies heißt übersetzt, dass insbesondere Deutschland, die Flexibilität die ein Abschuss des Wolfes jetzt schon erlaubt, nicht ausreichend nutzt“, so Liese.

