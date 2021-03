Wittgenstein: Februar 2021 milder als der Durchschnitt

Wetterbeobachter Julian Pape zieht Bilanz eines Monats der wärmer und trockener verlief als normal.

Wittgenstein. Ein extrem vielseitiger Februar liegt hinter dem Wittgensteiner Land. Dabei erlebten wir eine sehr kalte und eine außergewöhnlich milde Woche, die Niederschlagsmengen lagen meist deutlich unter den Mittelwerten, Die Sonne zeigte sich wesentlich länger als in den beiden vorherigen Monaten. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de)

Temperaturen

Mit einer Mitteltemperatur von -0,6 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der Februar um 0,9 Grad milder als der langjährige Durchschnitt von 1991 bis 2020. Er reihte sich dabei in etwa mittig zwischen den sehr kalten Februar 2018 und die außergewöhnlich milden Monate 2019 und 2020 ein. Dotzlar kam auf ein Mittel von -0,1, Bad Laasphe von 0,8 Grad. Mit -0,8 Grad blieb es in Hesselbach sogar kälter als auf den höchsten Bergen.

Geografie studiert Julian Pape (Foto) hat Geografie studiert und schon bei seiner Diplomarbeit das Wetter in der Region thematisiert. Obwohl gebürtig aus dem Sauerland, war er schon früh an Wittgensteins Wetter interessiert. Mehr Infos im Internet: www.wetter-wittgenstein.de

Nach einem winterlichen Januarende begann der Februar mit Tauwetter. Zwischen dem 1. und dem 5. des Monats lagen die Temperaturen auch in den Hochlagen meist etwas oberhalb des Gefrierpunktes. Ab dem 6. Februar stellte sich dann aber eine selten dagewesene Wetterlage ein. Über Norddeutschland hatte sich schon in den Vortagen extrem kalte Luft ausgebreitet, im Süden lag dagegen deutlich mildere Mittelmeerluft. Das Wittgensteiner befand sich genau an der Grenze zwischen beiden Luftmassen und so erlebten wir für zwei Tage ein sehr ereignisreiches Gemisch aus Schneesturm, Eisregen und dann deutlich zurückgehenden Temperaturen.

Die nachfolgende Woche war dann eine der kältesten Wochen der vergangenen 30 Jahre. An der Wetterstation Grundschule in Elsoff sank die Temperatur auf einen Tiefstwert von -21,3 Grad, in Birkelbach und Benfe waren es sogar zweimal knapp -22 Grad. Direkt über Schneedecke wurde hier sogar jeweils ein Wert von -25 Grad gemessen. insgesamt konnten verbreitet sieben Nächte hintereinander mit Temperaturen von unter -10 Grad aufgezeichnet werden. Die Bergstationen verzeichneten zwei Tage mit Höchsttemperaturen von nur rund -10 Grad.

Ab Monatsmitte schnellten die Temperaturen aber nach oben und ab dem 21. Februar brach dann der Vorfrühling aus. Mehrere Tage am Stück kletterten die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad und blieben damit verbreitet nur knapp unter den Im Jahr 2019 aufgestellten Rekordwerten.

Niederschlag

Die Niederschlagsmengen ließen dagegen wieder einmal zu wünschen übrig. Verbreitet kamen nur zwischen 40 und 60 Liter auf jeden Quadratmeter zusammen. Das sind meist nur etwas mehr als halb so viel Schnee und Regen wie in einem durchschnittlichen Februar der Jahre 1991 - 2020. Am meisten fielen dabei in den Erndtebrücker Messbecher, hier waren es rund 71 Liter, Hesselbach kam nur auf 49 und in Bad Berleburg war schon bei knapp 40 Litern Schluss.

Eine Schneedecke lag abgesehen von den höchsten Lagen der Region meist zwischen 11 und 13 Tagen lang. Sie erreichte allerdings maximal meist nur zwischen 5 und 15 cm, einzig direkt am Rothaarsteig wurden auch bis zu 30 cm gemessen. Über den gesamten Winter betrachtet sind die selbst die in den Tallagen aufgezeichneten 40 - 50 Schneetage aber durchaus sehenswert.

Wind

Der Wind war in diesem Monat absolut kein Thema. Ausgenommen in der kurzen Ostwindphase, welche teilweise richtige Schneesturmbedingungen brachte, wehte er meist nur in Form eines lauen Lüftchens. So kam die Station in Benfe nur auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 5,8 km/h. Im stürmischen Februar 2020 waren es hier rund 12 km/h. Die Spitzenböen erreichten meist nur gut 50 km/h, für einen Wintermonat eindeutig unterdurchschnittlich.

Sonne

Die Sonne hatte in diesem Monat einiges gutzumachen. Nach dem extrem trüben Dezember und Januar zeigte sie sich sowohl in ihrer kalten als auch in ihrer frühlingshaften Form und kam meist auf etwa 90 Stunden. Dies waren knapp 40 % mehr als in einem normalen Februar. Über den gesamten Winter hinweg bleibt allerdings trotzdem ein Defizit von etwa 30 Stunden stehen.